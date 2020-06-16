Сжиженный газ в Алтайском крае подорожает с 1 июля

Управление по регулированию цен и тарифов утвердило новые расценки на сжиженный газ от ОАО "Алтайкрайгазсервис". Прирост стоимости для населения составит от 0,8% до 2,6%.
Сжиженный газ в баллонах без доставки к потребителю подорожал на 45 копеек за кубометр, а поставляемый из групповых газовых резервуарных установок – на 2 рубля 13 копеек (с 70,80 до 72,67 рубля).
В ведомстве объяснили, от чего зависит стоимость топлива. Она складывается из оптовой цены, транспортировки до Алтайского края, а также включает эксплуатационные затраты и НДС.
Ранее amic.ru писал о том, что с 1 июля в Алтайском крае введут обязательную маркировку лекарств, обуви и сигарет.
Комментарии
Ну в России по другому при этой власти быть и не может, во всем мире цены падают а тут...
Ну зато сроки путину обнулили! Это важнее уровня жизни населения! Без путина не будет единой россии ( я про партию, поэтому и с маленькой буквы!)
с января подорожал, с июля опять подорожал - сколько можно?
Правильно гости пишут! Даешь Трампа! Хоть магазины пограбим!
16:02
Стрём
Конечно пограбишь, ведь ты ментально близок к этим персонажам, тебе что страну грабить, что мелкий колхозный ларёк.
а хохлам и всяким там "партнерам" почем?
16:13
- гость -
а хохлам и всяким там "партнерам" почем?
Потомкам фашистов дешевле, чем Бацке..то ли хаз, то ли неуть!
Не большое уточнение баллонный газ не: " подорожал на 45 копеек за кубометр", а на 45 копеек за килограмм.