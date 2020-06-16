В Госдуму внесли законопроект о разблокировке Telegram

В Госдуму внесли законопроект о разблокировке мессенджера Telegram. Соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
Отмечается, что авторами инициативы стали депутаты от "Справедливой России" Дмитрий Ионин и Федот Тумусов.
В пояснительной записке сказано, что дальнейшая блокировка мессенджера является нецелесообразной, поскольку приложение доступно для скачивания и использования в России, а множество российских госорганов официально используют Telegram как один из своих основных информационных ресурсов. Например, оперштабы по коронавирусу.
В связи с этим депутаты предложили разблокировать сервис в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Как уточняет "МБХ Медиа", в Минкомсвязи уже подтвердили получение документа.
Напомним, в начале июня основатель Telegram Павел Дуров призвал российские власти разблокировать мессенджер на территории России. Тогда IT-предприниматель отметил, что это положительно скажется на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
Комментарии
Молодец майор Дуров!
В общем... получили по фейсу (в моральном плане) и ФСБ и чиновники... Обтекают...
Не удалось майору Пафнутию Дурову загомырить крипто-пирамидку у глупых пиндосов, набрызгали они ему в клювик. Ну, ничего на Родине с голоду не помрёт.
а что он заблокирован?? а как тогда я им пользуюсь?
16:25
- гость -
а как тогда я им пользуюсь?
Да очень просто - вводишь свой номер и ты защищён! Всё просто!
Наконец-то, хочется верить, что здравый смысл, победит...
16:25, текстовые сообщения без проблем ходят, а вот с голосом есть проблемы! а учитывая, что к концу года будет видео, ждать качества при данных обстоятельствах не стоит!
16.06.2020 17:14
- гость -
понятно, спасибо
Не факт,что его примут , ведь тогда придётся обнулять "закон Яровой" ,который будет нарушен в части владения спец.ключами кодов мессенджера соответствующими спец. службами.
Калейдоскоп абсурда...