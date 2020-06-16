В Госдуму внесли законопроект о разблокировке Telegram

В Госдуму внесли законопроект о разблокировке мессенджера Telegram. Соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Отмечается, что авторами инициативы стали депутаты от "Справедливой России" Дмитрий Ионин и Федот Тумусов.

В пояснительной записке сказано, что дальнейшая блокировка мессенджера является нецелесообразной, поскольку приложение доступно для скачивания и использования в России, а множество российских госорганов официально используют Telegram как один из своих основных информационных ресурсов. Например, оперштабы по коронавирусу.

В связи с этим депутаты предложили разблокировать сервис в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Как уточняет "МБХ Медиа", в Минкомсвязи уже подтвердили получение документа.

Напомним, в начале июня основатель Telegram Павел Дуров призвал российские власти разблокировать мессенджер на территории России. Тогда IT-предприниматель отметил, что это положительно скажется на инновационном развитии и национальной безопасности страны.