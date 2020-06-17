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"Стираем и плачем". Жители барнаульского поселка Спутник жалуются на проблемы с водой

, ИА "Амител"
В некоторых домах поселка Спутник несколько недель нет воды
Коттеджный поселок / Фото: tildacdn.com

Коттеджный поселок / Фото: tildacdn.com

Ежедневная гигиена для жителей Спутника стала проблемой: почти месяц в их дома практически не поступает вода, а если и течет, то с примесью песка. Они подозревают, что происходит это из-за того, что к водонапорной башне и сетям коттеджного поселка несколько лет назад подключили соседний Спутник-2. Однако в "Росводоканале Барнаул" настаивают: проблема с напором и качеством воды весной и летом беспокоит население почти всех пригородных поселков и отчасти в этом виноваты сами люди.

"Лишь тонкой струйкой"

Ежегодно в апреле-мае, когда растет потребление воды, ее напор в домах жителей поселка уменьшается. Об этом знает и администрация Спутника. В 2012 году, когда рядом началось строительство нового коттеджного поселка Спутник-2, его планировали присоединить к сетям первого Спутника. Однако администрация, которая обслуживала водонапорную башню, разрешения на подключение не дала: мощности водонапорных сетей ограничены, их едва хватает только для того, чтобы обеспечить один поселок водой, говорит житель Спутника Анатолий.

"Несколько лет назад водонапорная башня и водопроводные сети перешли на баланс "Росводоканала Барнаул". Мы привыкли, что традиционно летом в поселке периодически наблюдаются проблемы с напором воды. Но впервые за все время мы стали замечать снижение напора зимой, а летом он вообще периодически исчезает. Вероятно, это связано как раз с тем, что подключили Спутник-2, но мощности сетей не увеличили, очистные не поставили, а численность населения поселка ежегодно растет. Последние несколько недель, когда на улице стоит жара и идет большой водоразбор, вечером напора воды в домах практически нет, она бежит лишь тонкой струйкой", – отмечает Анатолий.

Жители пожаловались на слабый напор в водоканал, в конце мая в поселок приезжала бригада, специалисты замерили давление в сети, которое, по словам Анатолия, составило одну атмосферу (единица измерения давления). Норматив для частного дома составляет 2,5-3,5 атмосферы.

"Зашли ко мне домой, посмотрели, что вода бежит тонкой струйкой, сказали, что нам надо обращаться к руководству. Две недели назад я направил письмо на имя руководителя оператора с просьбой разобраться в ситуации и принять меры. Пока ответа нет. Если его не последует, мы будем обращаться в прокуратуру. Нас ведь беспокоит не только слабый напор, но и качество воды. Иногда она идет с таким песком, что супруга просто плачет, когда постирает белое белье: оно становится желтым", – говорит мужчина.

По его словам, жители ждут, когда "Росводоканал Барнаул" установит в их поселке оборудование для очистки воды или модернизирует имеющееся. Такие работы запланированы во многих пригородных поселках города. 

"Но мы до сих пор не можем попасть в программу оператора. У нас содержание железа в воде превышает норму в несколько раз. В поселке Южном поставили оборудование для смягчения и ожелезнения воды. Почему бы нам такой не поставить? Мы тоже хотим, чтобы у нас в домах была вода, чтобы мы могли умыться, побриться, постирать вещи. Пока у нас только техническая вода, которая подходит только под санитарные нужды. Питьевую воду мы покупаем уже много лет", – отмечает Анатолий.

Вода будет. В 2022-м

В администрации Спутника подтвердили, что проблема с напором воды существует не первый год. Но виноват в этом не пристроенный Спутник-2, а изношенные сети.

"Сети давно никто не ремонтировал, они устарели. Да, поселок Спутник-2 присоединили к нашим сетям, но разделить поселки уже сложно. Это один единый населенный пункт с общими коммуникациями. И его жители действительно сталкиваются с проблемой, когда начинается массовый полив. Вода течет струйкой как спичка, а в некоторых домах ее и вовсе нет. "Росводоканал" обещает решить проблему не первый год, последний раз заявляли, что реконструкция сетей запланирована на 2021-й. Но будет ли она проведена – большой вопрос", – говорит председатель ТОС "Спутник" Василий.

В "Росводоканале Барнаул" amic.ru ответили: проблемы с напором или качеством воды беспокоят не только жителей Спутника, но и других пригородных поселков в весенне-летний период. В это же время может ухудшаться и качество воды из-за промывки сетей. Но такие работы оператор уже проводил в начале июня.

"Существует еще ряд факторов, сказывающихся на качестве и напоре воды, на которые водоканал повлиять пока не может. Например, когда владельцы домов в пригородных поселках для полива ставят насосы, тем самым изменяя параметры водоснабжения. И получается, что живущим ближе к водонапорным башням воды хватает с избытком, а вот их односельчанам, дома которых расположены дальше, воды уже поступает меньше либо с пониженным давлением", – отметил главный инженер "Росводоканала Барнаул" Евгений Чайкин.

По его словам, часто собственники делают самовольные врезки к основной трубе водопровода для полива, мойки автомобилей и т.д.

"Мало того, что увеличивается водопотребление, так еще эти трубы никто не обслуживает", – говорит Евгений Чайкин.

Он отмечает, что о проблеме с водой в Спутнике известно и администрации Барнаула. Сейчас, по словам главного инженера, мэрия прорабатывает вопрос реконструкции артезианского водозабора, включая станцию очистки. Предварительно работы запланированы на 2022 год. 

"Пока же мы только ждем, когда будет проведен ремонт сетей. Через два года город обещает построить в поселке школу. Надеемся, что хотя бы к этому времени будет хорошая вода", – говорит председатель ТОС "Спутник".

Аналогичные работы водоканал планирует провести и в других пригородных поселках: Центральном, Бельмесево, Черницке, Ягодном, Мохнатушке, Лебяжьем, Новомихайловке. Инфраструктура этих населенных пунктов изношена, в воде, которая еле бежит, зафиксировано содержание железа и марганца. Оператор планирует установить новое оборудование, которое позволит контролировать давление и расход воды в онлайн-режиме. Вот только жители Барнаула уверены: такие работы требуются не в семи, а во всех 24 поселках города.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

17.06.2020 15:30
- гость -

Мало того, что там воды нет, так там и канализацией воняет. Вчера там запах был как в подвале затопленного дома.

17.06.2020 15:53
Слесарь-сантехник

Давайте запомним эти обещания по пригороду. Стопудово деньги соберут с жителей по 90 руб за куб, а может и бюджетные выделят, а лучше точно не будет.

17.06.2020 15:58
Гость

Очень бедные жители там живут, им остаётся только плакать, да на струйку жаловаться

17.06.2020 16:33
- гость -

Скважину пробить 15000-20000 стоит. Неужели нет денег? Такие бедные люди живут?

17.06.2020 17:05
Каланча

Купил дом, решай проблемы сам, жители многоэтажек вон за капремонт платят ежемесячно!

17.06.2020 19:11
Kertis

Скважину пробить 15000-20000 стоит. Неужели нет денег? Такие бедные люди живут?
_______________

Сама скважина, плюс система очистки воды 50-70т. в 100т. уложиться можно.

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