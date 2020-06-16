Путин проведет прямую линию с россиянами после 1 июля

После голосования по поправкам к Конституции состоится прямая линия президента России Владимира Путина с гражданами, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля уточнил, что российский лидер не намерен проводить прямую линию перед плебисцитом. Вместо этого состоится полноформатная прямая линия после 1 июля. Точные сроки сообщат позже.

Ранее Путин заявил, что голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля, а последний день голосования станет выходным. Первоначально референдум планировали провести 22 апреля, однако его перенесли из-за пандемии.