Уроженка Барнаула Мария Бутина вошла в состав Общественной палаты России

Уроженка Барнаула Мария Бутина вошла в состав Общественной палаты РФ. Об этом сообщает RT.

"Сделаю все, что от меня зависит, чтобы мое присутствие в ОП пошло на пользу развитию дела по защите и поддержке наших соотечественников за рубежом", – заявила Бутина.

Как уже сообщал amic.ru, в 2018 году в США Бутину обвинили в том, что она работает на РФ в качестве иностранного агента. По мнению обвинения, девушка "ставила под угрозу национальную безопасность США", так как "тайно налаживала связи для продвижения российских интересов и собирала полезную для России информацию". Бутину приговорили к полутора годам тюрьмы. В октябре 2019-го девушку освободили. Сейчас она входит в состав экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.