Уроженка Барнаула Мария Бутина вошла в состав Общественной палаты России

Уроженка Барнаула Мария Бутина вошла в состав Общественной палаты РФ. Об этом сообщает RT.
"Сделаю все, что от меня зависит, чтобы мое присутствие в ОП пошло на пользу развитию дела по защите и поддержке наших соотечественников за рубежом", – заявила Бутина.
Как уже сообщал amic.ru, в 2018 году в США Бутину обвинили в том, что она работает на РФ в качестве иностранного агента. По мнению обвинения, девушка "ставила под угрозу национальную безопасность США", так как "тайно налаживала связи для продвижения российских интересов и собирала полезную для России информацию". Бутину приговорили к полутора годам тюрьмы. В октябре 2019-го девушку освободили. Сейчас она входит в состав экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.
Комментарии
Ну все, теперь соотечественники за рубежом все спасены будут
А у барнаульцев стул улучшится.
17.06.2020 13:01
- гость -
Очень смешно! Но это только вам так кажется.
Вообще конечно всё это показательно, когда получив под зад, это отребье возвращается на родину и активно врастает в казённые структуры.
лучше бы забеременела...это лучшее что могло с ней произойти.
ОП.... буковку Г добавить забыла....
Абориген, вот тут с тобою солидарен... Не было бы счастья, да несчастье помогло...как медом намазано во власти. Уж точно не из за добрых побуждений все лезут туда - думают прежде всего о своей заднице...
мадама шла к успеху
как попасть в общественную палату? достаточно отсидеть за проституцию без лицензии
общественная палата - сборище шлюх политических и не очень
лучше бы забеременела...это лучшее что могло с ней произойти.
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Ты на фейс ейный глянь... Страшная, как атомная бомба. Хотя, Лёня Слуцкий и не таких ещё, наверное, оприходовал.
Хотя, Лёня Слуцкий и не таких ещё, наверное, оприходовал.
Лёня таких зайчуток сразу за хохолок и в стойло.
А меня это наводит на мысль, что америкосы не зря ее посадили.
Очередную проститутку решили пристроить к кормушке.
Героя еще не дали?
Это очень показательно когда тупое быдляческое пиндосское "правосудие" садит в тюрьму гражданку другой страны,которая по их полоумному мнению "продвигает интересы" той страны.
Тупая либерастная слизь в своём репертуаре в своих комментах.
15:16
- гость -
О, ещё одна кокотка защищает подругу. Тупые пиндосы "вели" Бубутину с момента её прилёта и слушали её переговоры с Торшиным. Радуйся, что не пятнашку ей впаяли.
Как раз пятнашечку недавно в Москве впаяли одному пиндосскому козлу.
15:24
Потерпи, скоро пиндосы прихватят у себя пачку агентов и пиндосского козла быстро выпустят. Пиндосов в России явно меньше, чем россиян в пиндоссии.
Молодец, горжусь своей соотечественницей. Масштабная девочка . Сама делает свою судьбу.. Это вам не история, когда доча благополучных мам-пап с квартирами в Барнауле работает маникюршей и ноет.
Как раз пятнашечку недавно в Москве впаяли одному пиндосскому козлу.
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Ничего, завтра "пиндосы" арестуют счета супружницы Димки Песочные Усы (или еще какого-нибудь родственника одного из путинских друганов), и этот "козел" сразу выйдет на свободу.
Кто ей должность подогнал?