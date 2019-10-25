Марию Бутину освободили из тюрьмы в США

Осужденную в США уроженку Алтайского края Марию Бутину освободили из тюрьмы, сообщает CNN. По информации издания, она ожидает вылета в Москву в иммиграционном центре города Таллахасси (штат Флорида).
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что россиянка сядет на самолет в день освобождения. Он должен приземлиться в аэропорту российской столицы утром 26 октября.
Бутина была задержана в США в июле прошлого года. Суд признал ее виновной в сговоре с целью работы иностранным агентом, а также в работе иностранным агентом без должной регистрации с 2015 года. В декабре она заключила сделку со следствием и частично признала вину.
Приговор ей вынесли 26 апреля. Суд зачел в срок лишения свободы девять месяцев, которые Бутина провела под стражей. В российском МИД назвали приговор Бутиной "позорным пятном на американской судебной системе", а президент Владимир Путин счел его желанием США "спасти лицо".
Ранее сообщалось, что Мария Бутина задолжала американским адвокатам 43 млн рублей. Фонд защиты национальных интересов выразил надежду, что к сбору средств подключатся различные организации, и отметил, что проблема в глобальном плане никак не решалась.
Комментарии