"Никогда не будут все удовлетворены". Министр Попов о ситуации в Диагностическом

Фото Вячеслав Мельников / amic.ru
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в среду, 17 июня, встретился с сотрудниками Диагностического центра, чтобы разобраться в конфликте по поводу низких зарплат. Как уже сообщал amic.ru, медики возмущены тем, что второй месяц они получают жалованье в размере МРОТ. По словам Попова, комиссия в ближайшее время определит, законны ли такие начисления.
"Мы решение по оплате по МРОТ вынесем. Комиссия сейчас работает с отчетами, которые ей предоставили. Она определит легитимность начисления зарплат при достаточно интенсивном объеме труда. Я бы даже сказал, справедливость таких начислений", – заявил министр.
Также Попов поддержал предложение врачей пересмотреть трудовые договоры, но при этом попросил "не раскачивать лодку".
"Никогда не будет так, что все будут удовлетворены. Но коллегиальные решения должны быть. Ситуация сегодня достаточно публичная, часть пытается использовать эту информацию и ведет себя нечистоплотно, давая заранее ложные сведения, причем пытаясь спрятаться в том объеме негатива, который выплескивается в интернет-пространстве. Эти факты будут рассмотрены, и сегодня законодательство позволяет бороться с фейковой информацией. Вчерашний случай как раз таким и является (вероятно, Попов имел в виду слухи об увольнении завотделением УЗИ Андрея Рожанского. – прим. amic.ru). Приходите ко мне, готов вас выслушать", – пообещал глава алтайского Минздрава.
Напомним, ранее стало известно, что по распоряжению и.о. прокурора Алтайского края Александра Фомина началась проверка информации о неполных выплатах врачам Диагностического центра.
Комментарии
Ему не хватает квалификации разобраться на месте, тогда для чего он в Центр поперся - угрожать и фейки множить?!
прокуратуру подбздехивает , факт
не повезло попику
и денег тут нет
и в коронавирус еще вляпался
надо обратно бы
да дороги нет...
Короче, спектакль. Врачи, возьмите и напишите коллективное заявление на увольнение.
За что несчастному краю вся эта шняга залётная ???
Нафига на увольнение? Не слишком ли много приятного чинушам. Я - не медик, отношение к современной медицине не однозначное, но вот в данном конкретном случае людей поддерживаю за активную жизненную позицию.
Нет у нас профсоюзов с определёнными конкретными полномочиями.
17.06.2020 16:15
- гость -
Вам же сказали что вы в числе которые неудовлетворенные. Поэтому брысь отсюда, нечего лодку раскачивать
Я тоже поддерживаю врачей:вряд ли они всё напридумывали )
Как показательно, все врачи в масках, а Дартаньян нет.
Уволиться в данный момент- значит признать, что не прав. Нужно ждать результатов прокурорской проверки, вот если результат будет не справедливый, тогда принимать решение.
17.06.2020 16:28
гость
Это вы в отношении ПОпова?
Что и требовалось доказать! Это инфа была специальна раздута и всякими сплетнями и слухами распростронена в разные СМИ. Попов всё по факту сказал на самом деле....
Закупать автомобили импортный для перевозки начальников - деньги находятся, выплатить зарплату вовремя - нет! Дисквалифицировать и разжаловать в рядовой состав!
По радио и ТВ ежедневно говорят, что все врачи уже по 80 тыс получают.
А про то , что вместо денег врачам вмрот дают не говорят.
Что за министр, который ехал не понимая ситуации, на месте не понял ни чего и даже пообещать ни чего не может.
Сколько з/п у данного товарища в курсе кто
Ну всё теперь одно место у инициатора под ником Гость будет подгорать. Денежку то он получил, чтобы активно в каждом посте винить минздрав и ставить ему подножки. А не тут то было не вышло походу, да и на петиции он облажался с накруткой голосов. Как он теперь будет выкручиваться то?))
Система идиотская! Получается, что эти недовыплаты - законны! И министр, и завдцак просто не хотят проявить инициативу, найти выход и таки выплатить врачам достойное жалование. В этом и проявляется их некомпетентность. А работать тупо по закону и дурак сможет!
К Путину пусть обратятся - он холку за врачей всем расчешет перед референдумом!
Абсолютно верно сказано было "Никогда не будет так, что все будут удовлетворены. Но всё таки в данной ситуации надо дождаться конца проверок и разбирательства, скорее всего там были ошибки в начислении заработной платы.
Прекратите народ баламутить. Скоро 1 июля ...
читал информацию о том, что медики ждали его сегодня как Бога, надеялись, что министр поможет. людей можно понять з/п 12 тысяч это просто издевательство, в стране где миллиардные залижи нефти и газа такая зарплата у мед работников, это ниже плинтуса и даже ниже канализации. а по существу, министр Попов, никчемный чиновник, сам не смог разобраться в проблеме, за какой х.. он получает свою зарплату из наших налогов не понятно. В ОТСТАВКУ МИНИСТРА ПОПОВА!!!
Скажу как работник диагностического центра. Да мы ждали Попова, что он решит проблему с выплатами заработной платы. По факту министр все правильно сказал, действительно сейчас работает специальная комиссия которая будет определять достоверность и порядок начислений заработной платы всем сотрудникам нашего центра. А вот слухи про увольнение врачей и всякие ложные информации, как раз таки скорее всего СМИ и раздувают, т.к новость то достаточно серьёзная и тем более стала публичной...
17.06.2020 16:41
Гость облажался
Минздрав у нас конечно лучший в мире.
И только проплаченые люди могут быть им недовольны.
Но судя по-тому, что вы придумали себе образ врага, под ником гость.
Наводит на мысли, что вам на этот минздрав молиться нужно. Может помогут еще
17.06.2020 16:44
Наталья
За ВРачей или за РВачей?
Признал-таки, что и нарушения с начислением зарплат имеют место быть, и трудовые договоры надо пересматривать. Да только поздно!
Всё понятно. Статья раздута и проплачена, плюс ещё и петицию проплаченную создали. Всё это сделано против Министра. Кто видать претендует на его место.
Подумал подумал
Иди еще подумай, авось надумаешь чего поумнее, чем проплаченные статьи и петиции! Или тебе за это еще не проплатили?
17.06.2020 16:59
Подумал подумал
И главбуху с Лексенковой проплатили,чтобы зарплату врачам зажали и Министра подставили!?
Глубоко думаешь!
а лексенкова ваша не подруга попова?
из одного города так то..
А где платят за комментарии в пользу министра и за клеймение комментаторов и журналистов? Тож черкану чего-нибудь, а то так выпить хочется...
интересно, если так тяжело быть министром, то его никто не держит
можно написать заявление и свободен)
врачи не требуют ничего лишнего
только свои кровно заработанные
А во Франции 18 тысяч врачей вышли на демонстрацию за свои права.
Попов, зато тобой все недовольны!
17.06.2020 18:04
- гость -
Не причина увольняться. Где его возьмут на такую должность? А так скоро забудиться.
> Никогда не будет так, что все будут удовлетворены
Есть конкретные требования - займитесь ими. Не надо этих размытых пафосных фраз ни о чём.
А в нашей поликлинике тоже вмрот врачам дали, и не только в нашей. Сидим и на забастовки не ходим. Лодку не раскачиваем, по мнению некоторых мы "молодцы". Но боюсь ещё пару месяцев ударной борьбы с коронавирусом, и люди не выдержат, и медицина вся загорится.