"Никогда не будут все удовлетворены". Министр Попов о ситуации в Диагностическом

Фото Вячеслав Мельников / amic.ru

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в среду, 17 июня, встретился с сотрудниками Диагностического центра, чтобы разобраться в конфликте по поводу низких зарплат. Как уже сообщал amic.ru, медики возмущены тем, что второй месяц они получают жалованье в размере МРОТ. По словам Попова, комиссия в ближайшее время определит, законны ли такие начисления.

"Мы решение по оплате по МРОТ вынесем. Комиссия сейчас работает с отчетами, которые ей предоставили. Она определит легитимность начисления зарплат при достаточно интенсивном объеме труда. Я бы даже сказал, справедливость таких начислений", – заявил министр.

Также Попов поддержал предложение врачей пересмотреть трудовые договоры, но при этом попросил "не раскачивать лодку".

"Никогда не будет так, что все будут удовлетворены. Но коллегиальные решения должны быть. Ситуация сегодня достаточно публичная, часть пытается использовать эту информацию и ведет себя нечистоплотно, давая заранее ложные сведения, причем пытаясь спрятаться в том объеме негатива, который выплескивается в интернет-пространстве. Эти факты будут рассмотрены, и сегодня законодательство позволяет бороться с фейковой информацией. Вчерашний случай как раз таким и является (вероятно, Попов имел в виду слухи об увольнении завотделением УЗИ Андрея Рожанского. – прим. amic.ru). Приходите ко мне, готов вас выслушать", – пообещал глава алтайского Минздрава.

Напомним, ранее стало известно, что по распоряжению и.о. прокурора Алтайского края Александра Фомина началась проверка информации о неполных выплатах врачам Диагностического центра.