Около 3 млрд рублей потратят на подготовку Барнаула к предстоящей зиме

На ремонтную и инвестиционную программу 2020 года в Барнауле СГК направит более 2,8 млрд рублей, из них на тепловые сети – около 1,3 млрд рублей. Об этом на совещании в городской администрации рассказал директор Барнаульской теплосетевой компании Александр Гросс.

По его словам, в ближайшее время СГК начнет масштабный ремонт теплокоммуникаций. На территории города предстоит заменить порядка 32 км сетей, а также отремонтировать и модернизировать 59 участков. Капитальный ремонт запланирован на девяти улицах, причем на некоторых придется ограничить движение общественного и личного транспорта.

Как сообщает пресс-центр мэрии, глава города Вячеслав Франк поручил комитету по дорожному хозяйству проработать с МУП "Горэлектротранс" графики движения трамваев, а также предусмотреть объездные пути для автомобильного транспорта.