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Алтайский край вошел в десятку регионов с самым низким уровнем коррупции

, ИА "Амител"
Генпрокуратура России назвала субъекты РФ, где меньше всего взяточников
Фото: Culture.ru

Фото: Culture.ru

Генпрокуратура России составила рейтинг регионов по уровню коррупции, сообщает РИА "Новости". Алтайский край попал в список субъектов с самым низким коэффициентом.

Также в число лидеров включили Санкт-Петербург, Севастополь, Ингушетию, Хакасию, Ямало-Ненецкий автономный округ, Вологодскую, Московскую, Мурманскую и Пензенскую области.

Коэффициент коррупции в этих субъектах РФ самый минимальный – от 6,41 до 9,94. В топ-10 наиболее "коррупционных" регионов он в разы выше – от 26,31 до 29,68.

Попали в этот список Мордовия, Камчатка, Чувашия, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области.

Ранее amic.ru писал, что Алтайский край вошел в число регионов с самой низкой зарплатой. Средний заработок в крае на начало года составлял 27,6 тысячи рублей. По стране же средняя зарплата с января по март 2020 года достигла показателя в 48,3 тысячи рублей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

18.06.2020 09:49
Медведь-шатун

Не верю!!!

18.06.2020 09:58
точный

а ,что, уровень всё таки есть??? я то думал что нет

18.06.2020 10:03
Иван

Всё правильно: если нет денег в крае, от слова "совсем", откуда тогда взяться коррупции?))

18.06.2020 10:08
точный

ну деньги то есть...вон 9 лярдов прислали,да и так есть... дороги делают,ремонтируют расширяют,так что край развивается. а уровень надо убрать что бы не было

18.06.2020 10:17
- гость -

Если у нас низкий, то что тогда творится в среднем по России?

18.06.2020 10:22
- гость -

Хорошая новость!!!!

18.06.2020 10:24
- гость -

бредятина какая-то

18.06.2020 10:25
- гость -

у нас в Алтайском крае вор на воре и вором погоняет

18.06.2020 10:25
- гость -

надо переименовать наш край в край воров и жуликов

18.06.2020 10:26
Гость.

"где меньше всего взяточников" (с)
Есть привилегированная кучечка,совсем небольшая.
Но забирают всё!

18.06.2020 10:31
Гость

18.06.2020 10:25
- гость -
"Крайвожу" сокращённо?

18.06.2020 10:53
- гость -

Ощущение такое, что "первая десятка" не та, где больше коррупции, а где больше выявляют, то есть наиболее профессиональные и наименее коррумпированные правоохранители. Ага, в Брянске больше коррупции, чем в Питере, Москве или Ингушетии. Чего людей смешить.

18.06.2020 10:55
- гость -

18.06.2020 10:25
- гость -
18.06.2020 10:31
Гость
Не нужно судить о крае по себе. И если вы тырите конфеты в магазинах и мелочь в карманах одноклассников в школьной раздевалке, это не коррупция.

18.06.2020 10:57
- гость -

да ладно))
просто прокуратура и СК глаззки закрыли и сидят на попе ровно

18.06.2020 11:03
- гость -

Шито-крыто

18.06.2020 11:07
- гость -

18.06.2020 10:55
- гость -

а у вас, судя по реакции на 18.06.2020 10:25- гость - и 18.06.2020 10:31 Гость,
другой размах?

Берёте крупняком?

18.06.2020 11:18
Гость

В Барнауле вынесли приговор бывшему начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Андрею Абрамову. Мужчину осудили за получение взятки в особо крупном размере.

В Алтайском крае направлено в суд уголовное дело бывшего начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Алтайскому краю Алексея Шлегеля и его приятеля

ЭТО ОНИ ХОРОШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДАВАЛИ!?

18.06.2020 11:20
- гость -

18.06.2020 10:55
- гость -
18.06.2020 10:25
- гость -
18.06.2020 10:31
Гость
Не нужно судить о крае по себе. И если вы тырите конфеты в магазинах и мелочь в карманах одноклассников в школьной раздевалке, это не коррупция.

я доподлинно знаю район с корррупцией, есть информация в СК и прокуратуре, но все без движения

18.06.2020 11:21
Гость

В Барнауле задержали замглавы города, который курирует вопросы градостроительства и земельных отношений. Чиновника подозревают в получении взятки почти в три миллиона рублей.

18.06.2020 11:21
Гость

Мэра Славгорода задержали по подозрению во взяточничестве 48-летний Сергей Горбунов возглавляет город с 31 июля 2018 года. Глава города Славгорода в Алтайском крае Сергей Горбунов задержан правоохранительными органами, по предварительным данным, за взятку. Об этом сообщил Следственный комитет по Алтайскому краю

18.06.2020 11:32
Гость

Самым ярким сегодня оказалось выступление лидера эсеров в БГД Оксаны Молодых. Она сразу заявила, что расценивает отчет как неудовлетворительный. Главная причина этой оценки – "коррупционный вирус": "Он отправил в "изоляцию" рекордное число высокопоставленных должностных лиц муниципалитета, похоронил качество работы в ряде отраслей и бюджетные деньги, репутацию муниципальной службы и уронил имидж Барнаула в целом"

18.06.2020 11:33
Гость

Что тогда в остальной части России творится?

18.06.2020 12:30
солдат

УХ - ХА - ХА. УХ - ХА - ХА ! Аж прослезился. Смешно до истерики.

18.06.2020 13:07
- гость -

еще про надвоцкого вспомните
и все его подразделение

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