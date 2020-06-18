Алтайский край вошел в десятку регионов с самым низким уровнем коррупции

Генпрокуратура России составила рейтинг регионов по уровню коррупции, сообщает РИА "Новости". Алтайский край попал в список субъектов с самым низким коэффициентом.

Также в число лидеров включили Санкт-Петербург, Севастополь, Ингушетию, Хакасию, Ямало-Ненецкий автономный округ, Вологодскую, Московскую, Мурманскую и Пензенскую области.

Коэффициент коррупции в этих субъектах РФ самый минимальный – от 6,41 до 9,94. В топ-10 наиболее "коррупционных" регионов он в разы выше – от 26,31 до 29,68.

Попали в этот список Мордовия, Камчатка, Чувашия, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области.

Ранее amic.ru писал, что Алтайский край вошел в число регионов с самой низкой зарплатой. Средний заработок в крае на начало года составлял 27,6 тысячи рублей. По стране же средняя зарплата с января по март 2020 года достигла показателя в 48,3 тысячи рублей.