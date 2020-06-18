Алтайский край вошел в десятку регионов с самым низким уровнем коррупции

Генпрокуратура России составила рейтинг регионов по уровню коррупции, сообщает РИА "Новости". Алтайский край попал в список субъектов с самым низким коэффициентом.
Также в число лидеров включили Санкт-Петербург, Севастополь, Ингушетию, Хакасию, Ямало-Ненецкий автономный округ, Вологодскую, Московскую, Мурманскую и Пензенскую области.
Коэффициент коррупции в этих субъектах РФ самый минимальный – от 6,41 до 9,94. В топ-10 наиболее "коррупционных" регионов он в разы выше – от 26,31 до 29,68.
Попали в этот список Мордовия, Камчатка, Чувашия, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области.
Ранее amic.ru писал, что Алтайский край вошел в число регионов с самой низкой зарплатой. Средний заработок в крае на начало года составлял 27,6 тысячи рублей. По стране же средняя зарплата с января по март 2020 года достигла показателя в 48,3 тысячи рублей.
Комментарии
Не верю!!!
а ,что, уровень всё таки есть??? я то думал что нет
Всё правильно: если нет денег в крае, от слова "совсем", откуда тогда взяться коррупции?))
ну деньги то есть...вон 9 лярдов прислали,да и так есть... дороги делают,ремонтируют расширяют,так что край развивается. а уровень надо убрать что бы не было
Если у нас низкий, то что тогда творится в среднем по России?
Хорошая новость!!!!
бредятина какая-то
у нас в Алтайском крае вор на воре и вором погоняет
надо переименовать наш край в край воров и жуликов
"где меньше всего взяточников" (с)
Есть привилегированная кучечка,совсем небольшая.
Но забирают всё!
18.06.2020 10:25
- гость -
"Крайвожу" сокращённо?
Ощущение такое, что "первая десятка" не та, где больше коррупции, а где больше выявляют, то есть наиболее профессиональные и наименее коррумпированные правоохранители. Ага, в Брянске больше коррупции, чем в Питере, Москве или Ингушетии. Чего людей смешить.
18.06.2020 10:25
- гость -
18.06.2020 10:31
Гость
Не нужно судить о крае по себе. И если вы тырите конфеты в магазинах и мелочь в карманах одноклассников в школьной раздевалке, это не коррупция.
да ладно))
просто прокуратура и СК глаззки закрыли и сидят на попе ровно
Шито-крыто
18.06.2020 10:55
- гость -
а у вас, судя по реакции на 18.06.2020 10:25- гость - и 18.06.2020 10:31 Гость,
другой размах?
Берёте крупняком?
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ЭТО ОНИ ХОРОШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДАВАЛИ!?
18.06.2020 10:55
- гость -
18.06.2020 10:25
- гость -
18.06.2020 10:31
Гость
Не нужно судить о крае по себе. И если вы тырите конфеты в магазинах и мелочь в карманах одноклассников в школьной раздевалке, это не коррупция.
я доподлинно знаю район с корррупцией, есть информация в СК и прокуратуре, но все без движения
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Что тогда в остальной части России творится?
УХ - ХА - ХА. УХ - ХА - ХА ! Аж прослезился. Смешно до истерики.
еще про надвоцкого вспомните
и все его подразделение