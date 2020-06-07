Алтайский край попал в число регионов с самой низкой зарплатой

Росстат опубликовал рейтинг зарплат по регионам России за январь, февраль и март. Алтайский край в числе аутсайдеров.

Самая высокая средняя зарплата традиционно в северных регионах. Больше всего она на Чукотке – 109,1 тысячи рублей. Далее идут ЯНАО – 101,5 тысячи, Москва – 95,5 тысячи, Магаданская область – 89,5 и Сахалин – 89,4 тысячи.

Самую низкую зарплату, по данным Росстата, получили жители Ивановской области – 27 тыс. рублей, Дагестана – 27,2 тыс. рублей, Кабардино-Балкарии – 27,5 тыс. рублей, Алтайского края – 27,6 тыс. рублей и Карачаево-Черкесии – 27,6 тыс. рублей.

В целом по стране средняя зарплата с января по март 2020 года составляет 48,3 тысячи рублей.