Богатых россиян захотели обложить налогом

В российском правительстве обсуждают возможность введения повышенного налогообложения для граждан с высокими доходами. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники, участвовавшие в прениях по инициативе.
Отмечается, что идея возникла еще до пандемии коронавируса, однако на фоне падения экономики она приобрела дополнительную актуальность. Так, в качестве одного из вариантов рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц. Поэтому для тех соотечественников, годовой доход которых превышает 2-3 миллиона рублей в год, НДФЛ могут поднять до 15%.
Планируется, что дополнительные поступления от повышенных сборов не будут направляться в бюджет, а будут уходить на социальные нужды – например, на поддержку малоимущих и пенсионеров.
Однако итогового решения по этому вопросу еще нет. При этом Минфин выступает против инициативы, считая, что если повышение ставки будет небольшим, то и поступления также будут незначительными, а администрирование – сложным.
Ранее лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил повысить минимальную зарплату в России до 30 тысяч рублей и ввести единый налог на сверхприбыль, который можно направить на медицину и образование.
Комментарии
совпадение?не думаю. как-то часто все эти темы перед нулем стали обсуждаться
В российском правительстве обсуждают возможность введения повышенного налогообложения для граждан с высокими доходами
высокими это выше 1,5 мрота...
Планируется, что дополнительные поступления от повышенных сборов не будут направляться в бюджет, а будут уходить на социальные нужды — например, на поддержку малоимущих и пенсионеров.
то есть в пфр...
Не будет. Сколько уж раз обсуждали прогрессивную шкалу, и сейчас поговорят и не примут.
Ну да... аж целых 15%... Это что бы люди видели, что в России прогрессивная шкала налогообложения. На самом деле, это просто плевок в лицо простым гражданам от властей!
И так уже с МРОТа 43+20%% налога, богатые то в томже США стока налогов не платят
Правительство РФ опровергло сообщения о возможности повышенния ставки НДФЛ для россиян с высоким доходом. "Этот вопрос не обсуждается", — заявили ТАСС в пресс-службе кабинета министров.