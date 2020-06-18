Богатых россиян захотели обложить налогом

В российском правительстве обсуждают возможность введения повышенного налогообложения для граждан с высокими доходами. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники, участвовавшие в прениях по инициативе.

Отмечается, что идея возникла еще до пандемии коронавируса, однако на фоне падения экономики она приобрела дополнительную актуальность. Так, в качестве одного из вариантов рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц. Поэтому для тех соотечественников, годовой доход которых превышает 2-3 миллиона рублей в год, НДФЛ могут поднять до 15%.

Планируется, что дополнительные поступления от повышенных сборов не будут направляться в бюджет, а будут уходить на социальные нужды – например, на поддержку малоимущих и пенсионеров.

Однако итогового решения по этому вопросу еще нет. При этом Минфин выступает против инициативы, считая, что если повышение ставки будет небольшим, то и поступления также будут незначительными, а администрирование – сложным.

Ранее лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил повысить минимальную зарплату в России до 30 тысяч рублей и ввести единый налог на сверхприбыль, который можно направить на медицину и образование.