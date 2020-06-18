Алтайская школьница с гавайской гитарой уехала автостопом в Новосибирск и пропала

Фото: СУ СКР по Республике Алтай
16-летнюю сельчанку разыскивают в Республике Алтай. Как сообщает пресс-служба регионального управления СУ СКР, девушка два дня назад покинула дом в селе Чемал, в котором проживает с матерью.
"16 июня 2020 года около 10 часов 30 минут девушка, взяв из дома личные вещи и гавайскую гитару, на перекладном автотранспорте уехала в г. Новосибирск, где ее видели на автовокзале", – уточнили в ведомстве.
С тех пор о местонахождении подростка ничего неизвестно. В ориентировке отмечено, что следственные органы выясняют обстоятельства исчезновения и место ее пребывания.
Приметы: на вид 14-16 лет, рост – 170-175 см, худая. Глаза карие, нос прямой. Волосы темного цвета с розовыми прядями, стрижка каре.
Следователи просят всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей, звонить по номерам 8 (38822) 49-5-96; 8-913-999-90-72 или 8-913-991-78-21.
Комментарии
Если хотят найти, то может стоит разместить фотографию нормального качества?
д е б и л ь н ы й закон о персональных данных.
фото (биометрические данные) тоже под него попадают.
Так что ищите, но фото не покажем.
Приметы: две ноги, две руки, голова, гитара гавайская.
18.06.2020 16:52
- гость -
низя, потомушта фото детей до 18 лет, теперь запрещено выставлять в сми, по указу особо одаренных людей в госдуре. ищите как хотите, вот так и живем в стране непуганных идиотов
С такой гитарой только на Гаваях искать
Ты считаешь,что твоя попытка иронизировать уместна?
18.06.2020 18:14
А ты считаешь, нормальная девушка поедет куда-то автостопом?
18.06.2020 18:51
- гость -
Ей 16. Это нормально.