Алтайская школьница с гавайской гитарой уехала автостопом в Новосибирск и пропала

Фото: СУ СКР по Республике Алтай

16-летнюю сельчанку разыскивают в Республике Алтай. Как сообщает пресс-служба регионального управления СУ СКР, девушка два дня назад покинула дом в селе Чемал, в котором проживает с матерью.

"16 июня 2020 года около 10 часов 30 минут девушка, взяв из дома личные вещи и гавайскую гитару, на перекладном автотранспорте уехала в г. Новосибирск, где ее видели на автовокзале", – уточнили в ведомстве.

С тех пор о местонахождении подростка ничего неизвестно. В ориентировке отмечено, что следственные органы выясняют обстоятельства исчезновения и место ее пребывания.

Приметы: на вид 14-16 лет, рост – 170-175 см, худая. Глаза карие, нос прямой. Волосы темного цвета с розовыми прядями, стрижка каре.

Следователи просят всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей, звонить по номерам 8 (38822) 49-5-96; 8-913-999-90-72 или 8-913-991-78-21.