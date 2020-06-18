Хлопок газа произошел на заправке в центре Бийска

18 июня в центре Бийска произошел хлопок газа и возгорание на одной из автозаправочных станций сети "Газпромнефть", сообщает "Бийский рабочий".
Инцидент случился на пересечении переулка Коммунарского и улицы Революции. Отмечается, что заправку построили совсем недавно, а проработала она меньше года.
О причинах произошедшего и пострадавших пока не сообщается.
Обновлено. Как сообщили в "Газпромнефти", в 12:00 на АЗС № 192, расположенной по адресу ул. Революции, 125/1, произошел хлопок в электрощитовой. На место оперативно вызваны службы экстренного реагирования. Пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.
Как сообщал amic.ru, 16 июня в Алтайском крае на трассе Ребриха – Мамонтово загорелся автомобиль. Попытки водителя и очевидцев потушить огонь своими силами не увенчались успехом, и машина полностью сгорела.
Комментарии
хлопают новогодние хлопушки, а газ взрывается
Произошел хлопок газа, на автозаправочной станции возникло задымление. Сколько людей оптимизировалось? Образовалось ли на месте станции плато?
все заправки на карантин