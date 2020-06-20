Мотоциклиста сбили в центре Барнаула

ДТП с участием легкового автомобиля Renault Logan и мотоцикла произошло в субботу, 20 июня, в центре Барнаула. Об этом пишут очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

Авария произошла на улице Партизанской между Ленинским и Социалистическим проспектами. Отмечается, что пострадавшего мотоциклиста увезли на машине скорой помощи в городскую больницу № 1. Его текущее состояние неизвестно.

Как ранее сообщал amic.ru, на Павловском тракте в женщину-пешехода отлетело колесо от "Газели". В результате горожанка получила сотрясение мозга, различные травмы и сейчас находится в больнице. Родственники пострадавшей ищут свидетелей.