Колесо от "Газели" едва не убило женщину в Барнауле

В Барнауле на женщину-пешехода отлетело колесо от "Газели", сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что инцидент произошел вечером 17 июня в районе бывшей "Аксиомы" на Павловском тракте. В результате ДТП женщина получила сотрясение мозга и иные травмы, ее госпитализировали.
В настоящее время родственники пострадавшей ищут свидетелей произошедшего. Также в ДТП разбирается полиция.
Ранее барнаульские водители рассказали об опасных штырях, которые торчат на дороге возле дома № 56 по ул. Молодежной. Отмечалось, что некоторые автолюбители уже успели повредить машины.
Комментарии
Ужас....
Тех.осмотр в подарок к ОСАГО, вот наглядный результат, почему не нужно "покупать"...
18.06.2020 15:34
- гость -
При чём тут техосмотр, после него, даже вдумчивого и жосткого что-то мешает сломаться чему угодно в ато! Тут не техосмотр нужен, а мозги в голове и умение ими пользоваться!