Колесо от "Газели" едва не убило женщину в Барнауле

В Барнауле на женщину-пешехода отлетело колесо от "Газели", сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что инцидент произошел вечером 17 июня в районе бывшей "Аксиомы" на Павловском тракте. В результате ДТП женщина получила сотрясение мозга и иные травмы, ее госпитализировали.

В настоящее время родственники пострадавшей ищут свидетелей произошедшего. Также в ДТП разбирается полиция.

Ранее барнаульские водители рассказали об опасных штырях, которые торчат на дороге возле дома № 56 по ул. Молодежной. Отмечалось, что некоторые автолюбители уже успели повредить машины.