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Элитная алтайская овцеферма Гукова рискует прекратить работу

, ИА "Амител"
Предприятие столкнулось с финансовыми проблемами из-за изменений в законодательстве
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Крупная овцеферма в Ключевском районе оказалась на грани закрытия из-за финансовых проблем, которые начались после принятия изменений в законодательстве. Об этом "Алтайской правде" рассказал Михаил Кушнарев, сменивший покойного Александра Гукова на посту руководителя племрепродуктора.

По словам фермера, раньше предприятие приносило 5-6 млн рублей дохода, теперь же этот показатель стремится к нулю.

В таком положении вещей Кушнарев винит регионализацию, введенную ветслужбой России. Речь идет об обязательстве хозяйств в приграничной зоне делать овцам прививки против ящура.

Ключевскую овцеферму это затронуло с той стороны, что продавать животных теперь можно только в те хозяйства, где выполнена вакцинация. Это ограничило круг сбыта и ударило по экономике племрепродуктора, утверждает его руководитель.

Он уточнил, что если овцеферма закончит год с нулевой прибылью, то ее, скорее всего, придется закрыть.

Как ранее писал amic.ru, известный фермер, депутат Алтайского краевого Заксобрания Александр Гуков скончался 8 марта 2019 года на 72-м году жизни. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко учредил премию "За верность профессии" имени Гукова.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

20.06.2020 17:22
Спасибо деду

20.06.2020 17:56
- гость -

Промышленность уничтожили. Осталось с/хозяйство добить.

20.06.2020 18:07
Пионер

то продавать животных теперь можно только в те хозяйства, где выполнена вакцинация.

А почему вакцинация скота покупателя должна быть проблемой продавца?

20.06.2020 18:58
- гость -

Потому что специалисты по отлову клопов и тараканов стали вирусологами и врачами.

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