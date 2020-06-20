Элитная алтайская овцеферма Гукова рискует прекратить работу

Крупная овцеферма в Ключевском районе оказалась на грани закрытия из-за финансовых проблем, которые начались после принятия изменений в законодательстве. Об этом "Алтайской правде" рассказал Михаил Кушнарев, сменивший покойного Александра Гукова на посту руководителя племрепродуктора.

По словам фермера, раньше предприятие приносило 5-6 млн рублей дохода, теперь же этот показатель стремится к нулю.

В таком положении вещей Кушнарев винит регионализацию, введенную ветслужбой России. Речь идет об обязательстве хозяйств в приграничной зоне делать овцам прививки против ящура.

Ключевскую овцеферму это затронуло с той стороны, что продавать животных теперь можно только в те хозяйства, где выполнена вакцинация. Это ограничило круг сбыта и ударило по экономике племрепродуктора, утверждает его руководитель.

Он уточнил, что если овцеферма закончит год с нулевой прибылью, то ее, скорее всего, придется закрыть.

Как ранее писал amic.ru, известный фермер, депутат Алтайского краевого Заксобрания Александр Гуков скончался 8 марта 2019 года на 72-м году жизни. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко учредил премию "За верность профессии" имени Гукова.