Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе в июне

На этой неделе россияне будут отдыхать три дня – 24, 27 и 28 июня, напомнили в пресс-службе Роструда.

К стандартным выходным дням добавился еще один. Он связан с проведением Парада Победы, который перенесли с 9 мая из-за пандемии коронавируса.

Согласно указу президента, 24 июня 2020 года объявили нерабочим днем с сохранением зарплаты.

Масштабный Парад Победы пройдет на Красной площади, а вот многие другие города отказались от его проведения из-за пандемии.

Как ранее писал amic.ru, власти Алтайского края приняли решение о том, что в регионе массовые мероприятия для населения в этот день проводить не будут. Однако в расположениях войсковых частей, дислоцирующихся в регионе, состоятся торжественные построения и марши.