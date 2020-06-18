Парада Победы в Алтайском крае не будет. Теперь точно

Из-за сложной эпидемиологической ситуации праздничные парады в Барнауле и других городах Алтайского края 24 июня проводиться не будут. Такая позиция согласована с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло. Однако в расположениях войсковых частей, дислоцирующихся в крае, состоятся торжественные построения и марши, сообщает пресс-служба губернатора.

По информации Минобороны, военные парады проведут в 28 городах России. Это Волгоград, Керчь, Москва, Мурманск, Новороссийск, Санкт-Петербург, Севастополь, Смоленск, Тула, Астрахань, Белогорск, Владивосток, Владикавказ, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Новосибирск, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Самара, Североморск, Симферополь, Ставрополь, Улан-Удэ, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Южно-Сахалинск.

Как уже сообщал amic.ru, на 18 июня в Алтайском крае выявили 3078 зараженных коронавирусом. 45 человек с COVID-19 скончались.