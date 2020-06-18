Парада Победы в Алтайском крае не будет. Теперь точно

Из-за сложной эпидемиологической ситуации праздничные парады в Барнауле и других городах Алтайского края 24 июня проводиться не будут. Такая позиция согласована с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло. Однако в расположениях войсковых частей, дислоцирующихся в крае, состоятся торжественные построения и марши, сообщает пресс-служба губернатора.
По информации Минобороны, военные парады проведут в 28 городах России. Это Волгоград, Керчь, Москва, Мурманск, Новороссийск, Санкт-Петербург, Севастополь, Смоленск, Тула, Астрахань, Белогорск, Владивосток, Владикавказ, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Новосибирск, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Самара, Североморск, Симферополь, Ставрополь, Улан-Удэ, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Южно-Сахалинск.
Как уже сообщал amic.ru, на 18 июня в Алтайском крае выявили 3078 зараженных коронавирусом. 45 человек с COVID-19 скончались.
Комментарии
И правильно.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации
Решение правильное.
вот и хорошо
Верное решение.
Для начальства в Москве это значения не имеет – главный парад тщеславия Путина московский. Он – для одного человека.
Прочее не так важно – могут проводить, могут нет.
Парад Победы был один - единственный, в 1945 году.
Может тогда и плебисцид отменяется?
Настоящий парад был в Белоруссии
А взятие Бастилии было только одно.И то её на камешки развалили.Ну французы,ну ту-у-пые-е.
18.06.2020 14:08
Гость
Никто плебеям сцид не отменял,не ждите.
Жаль не срослось, корону не победили парад не провели. Как было бы здорово, врачи печатающие шаг бросают марлевые повязки к памятнику Ленина, Томенко , Попов на трибунах, ликующий народ размахивающий буклетами с поправками в Конституцию, акция "Бессмертный, простите, Бессменный Путин"
18.06.2020 14:17
- гость -
еще можно антисептик с самолетов выливать в это время на город
ну и без голосования 1 июля тогда...
Петрович, Спасибо!!!
Хоть одна хорошая новость
18.06.2020 14:17
- гость -
А рядом Гном Гномыч бегает и кричит Уля, Уля, Уля!!!
Жаль
Забавно бы посмотреть парад заградотрядов и НКВДшникоа