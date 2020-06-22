Тело девятилетнего мальчика нашли около трансформаторной будки в Алтайском крае

Тело девятилетнего мальчика обнаружили в Троицком районе Алтайского края. Ребенка обнаружили рядом с трансформаторной будкой в селе Заводском.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе алтайского Следственного комитета, в минувшую субботу мальчик вместе с 14-летним братом отправились в гости к приятелю. Через какое-то время младший пошел домой, а старший решил остаться. В итоге ребенок до дома так и не добрался. Тело мальчика с многочисленными ожогами нашли возле трансформаторной будки. Как отмечают следователи, дверь в помещение была не заперта, поэтому уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Как ранее сообщал amic.ru, в Барнауле продолжаются поиски еще одного девятилетнего мальчика. Накануне он ушел гулять из дома по улице Ярных и пропал.