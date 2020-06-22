Женщина пострадала в ДТП с участием такси в Барнауле

Авария с участием автомобиля с опознавательными знаками "Яндекс.Такси" произошла в краевой столице, сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

Столкновение двух иномарок случилось в ночь на 22 июня на перекрестке улиц Георгиева и Сухэ-Батора. От удара автомобиль Audi отбросило на парковку рядом с торговой точной "Мария-Ра", где стояло еще несколько машин.

По словам местного жителя, таксист и его пассажир не пострадали, а вот женщине, которая управляла Audi, потребовалась медицинская помощь. Барнаулец утверждает, что автолюбительницу увезли на скорой помощи.

Ранее amic.ru писал, что две 19-летние девушки из Алтайского края погибли в ДТП на новосибирской трассе. По предварительным данным, виновником аварии стал пьяный водитель.