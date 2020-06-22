Поджигатель часовни в Горном Алтае оказался иностранцем

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге православной часовни у горы Белухи в Горном Алтае, сообщает ТАСС.

Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что мужчину задержали в одном из урочищ Усть-Коксинского района. Он оказался гражданином одной из стран ближнего зарубежья.

Против него возбудили уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога". Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Иностранцу грозит до пяти лет лишения свободы.

Как ранее писал amic.ru, в Горном Алтае ночью 13 июня у подножия Белухи дотла сгорела православная часовня Архангела Михаила. Она была самым высокогорным православным культовым местом в России и одним из наиболее фотографируемых туристами объектов в окрестностях этой горы.

Церковь возвели в память о погибших в горах спасателях, туристах и альпинистах в 2006 году. Часовню построили по проекту архитектора Кирилла Хромова на личные деньги спасателей и пожертвования добровольцев, в том числе родственников погибших на Белухе.