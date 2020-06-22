Артисты Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе. Заявление об этом появилось в их аккаунтах в Instagram практически одновременно.

Примечательно, что и содержание этих постов оказалось очень похожим. Пара благодарит друг друга за восемь совместно прожитых лет, хочет остаться близкими друзьями и просит не связывать развод с пандемией или скандальным фильмом "Текст".

"Восемь лет в браке. Довела мужика", – пошутила Асмус, сопроводив фразу "смеющимися" смайликами.

Харламов же постарался обойтись без шуток. Он попросил журналистов не беспокоить просьбами прокомментировать бракоразводный процесс.

"Конечно, начнутся спекуляции, но я сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм "Текст", ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Так случается в жизни. Такое бывает, – подчеркнул Харламов. – Но мы навсегда останемся близкими людьми и мы расстаемся друзьями, с большим уважением друг к другу".

Ранее Асмус на своей странице в Instagram рассказала о травле после съемок в фильме "Текст" и призвала своих подписчиков не обращать внимания на провокации.

В картине есть эротическая сцена, в которой снимаются Янковский и Асмус. Многие зрители и пользователи Сети сочли ее слишком откровенной.

Помимо того, что ей писали гневные комментарии, недовольные штурмовали и социальные сети супруга актрисы, Гарика Харламова.

Под предлогом религиозных убеждений и семейных ценностей некоторые даже призывали лишить пару родительских прав и развести их.

В ноябре 2019 года стало известно, что поступали и угрозы. Об этом рассказал друг Асмус, призвав "взять под контроль" таких людей, "пока все не закончилось кровью".

Во время интервью на радио Кристина Асмус расплакалась после вопроса о реакции зрителей на эротическую сцену в фильме "Текст".

Она уточнила, что ее зацепила не реакция общества на фильм, а восприятие ее самой как актрисы. Кроме того, Асмус рассказала, что в ближайшее время она должна была сниматься еще в одном фильме, но из-за того, что в нем тоже будут интимные сцены, актриса готова отказаться от роли. Кристина добавила, что, возможно, больше не будет сниматься в подобных сценах.