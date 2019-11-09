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Новости

Травля из-за откровенной сцены в фильме "Текст" довела Кристину Асмус до слез

, ИА "Амител"
Она готова оказаться от следующей роли
Фото: kino-teatr.ru

Фото: kino-teatr.ru

Во время интервью на радио Кристина Асмус расплакалась после вопроса о реакции зрителей на эротическую сцену в фильме "Текст", сообщает "Лента".

Она уточнила, что ее зацепила не реакция общества на фильм, а восприятие ее самой как актрисы. 

Кроме того, Асмус рассказала, что в ближайшее время она должна была сниматься еще в одном фильме, но из-за того, что в нем тоже будут интимные сцены, актриса готова отказаться от роли. Кристина добавила, что готова в целом отказаться от подобных сцен. 

"Хватит с меня таких сцен. У меня не так много съёмок, мне жалко, но как мужу, Гарику, будет неприятно от комментариев после подобных сцен. Да, возможно, мне придётся платить неустойку, ведь придётся искать актрису, снова устраивать пробы, но семья для меня важнее", — сказала она. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

9.11.2019 13:08
- гость -

Реклама фильма продолжается

9.11.2019 13:28
- гость -

Что там за сцена? стОит (или стоИт) искать или не стоИт?

9.11.2019 14:04
АБОРИГЕН

Зачем реагировать на патриархальных колхозанов?!

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