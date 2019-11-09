Травля из-за откровенной сцены в фильме "Текст" довела Кристину Асмус до слез

Во время интервью на радио Кристина Асмус расплакалась после вопроса о реакции зрителей на эротическую сцену в фильме "Текст", сообщает "Лента".

Она уточнила, что ее зацепила не реакция общества на фильм, а восприятие ее самой как актрисы.

Кроме того, Асмус рассказала, что в ближайшее время она должна была сниматься еще в одном фильме, но из-за того, что в нем тоже будут интимные сцены, актриса готова отказаться от роли. Кристина добавила, что готова в целом отказаться от подобных сцен.

"Хватит с меня таких сцен. У меня не так много съёмок, мне жалко, но как мужу, Гарику, будет неприятно от комментариев после подобных сцен. Да, возможно, мне придётся платить неустойку, ведь придётся искать актрису, снова устраивать пробы, но семья для меня важнее", — сказала она.