"Запах стоит жесткий". Барнаульцы нашли свалку с трупами животных

Фото: vk.com/chb_brn
Недалеко от санатория "Сосновый бор" в Барнауле местные жители нашли свалку с трупами животных. Об этом сообщили очевидцы в паблике "Черное и Белое Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".
Судя по снимку, тела мертвых животных лежат в этом месте достаточно долго. По словам горожан, которые обнаружили заполненную трупами яму, в округе "запах стоит жесткий".
Ранее в барнаульском поселке Южном убрали несанкционированную свалку. Тогда горожане пожаловались на горы мусора, которые находились прямо в бору и постоянно пополнялись. В мэрии краевой столицы оперативно отреагировали на негодования граждан и от куч не осталось ни следа.
Комментарии
Опаньки. Не знаем. Не видим.