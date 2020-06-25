Алтайская прокуратура займется проблемой жителей поселка Сибирская долина

Прокурор Алтайского края Александр Руднев назначил проверку, по результатам которой будет дана оценка качеству оказываемых услуг по водоснабжению в барнаульском поселке Сибирская долина. В случае подтверждения нарушения прав граждан правоохранители примут все меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Как уже писал amic.ru, вечером 24 июня жители поселка Сибирская долина в знак протеста перекрыли движение по Змеиногорскому тракту: люди беспрерывно ходили по пешеходному переходу и не давали автомобилям проехать. Поводом для проведения акции стали проблемы с подачей воды, которые беспокоят жителей коттеджного поселка уже долгое время. Беседы с протестующими вели сотрудники полиции.
Комментарии
Почему всегда нужны какие то бунты, что бы бюджетники начали работать ??? Налогоплательщики платят налоги, защиты никакой не получают, один бумагооборот! Уже выгодно целлюлозный комбинат строить, только полиции и прокуратуре бумагу поставлять!
25.06.2020 11:37
гость
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так налоги на бумагу и уходят!
т.е. пока не начали перекрывать дороги, проблемы "не было"?
В случае подтверждения нарушения прав граждан правоохранители примут все меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры.
267 для зачинщиков...
Всё, что касается жизнеобеспечения населения ресурсами, так или иначе зависит от властей. Всё регламинтируется местными и региональными властями. С них и должен быть спрос.
Довести народ до перекрытия трасс, к уголовке нужно привлекать администрацию!
Все кто на видео попал - вычислить и наказать. С больно нахальными рожами ходили.
Собраться бы утром пораньше и вот так же ходить перекрывая им выезды на работу например. Пусть бы выкусили.
а придти к администрации и там пикетировать, не судьба? Надо обязательно сделать плохо людям которые не причём?
25.06.2020 12:07
- гость -
Всё, что касается жизнеобеспечения населения ресурсами, так или иначе зависит от властей. Всё регламинтируется местными и региональными властями.
это при советском тоталитаризЬме тебе государство обеспечивало жизненно необходимые потребности
а при разгуле демократии и капитализЬма не так: "государство вам ничего не должно" (c), нанимайте управляющую компанию, создавайте тсж - все в ваших руках...
"Вы знаете, по большому счёту лучше не уповать на каких-то сказочных персонажей. Помните, в советское время была песенка такая: «Никто нам не поможет – ни бог, ни царь и ни герой». Всё своей собственной рукой мы должны сделать. Поэтому, если мы будем ждать чудес от золотой рыбки, то мы можем оказаться, как в сказке Пушкина, у разбитого корыта в конце концов."(c)
25.06.2020 12:07
Всё, что касается жизнеобеспечения населения ресурсами, так или иначе зависит от властей. Всё регламинтируется местными и региональными властями. С них и должен быть спрос.
Согласен. Житель Барнаула платит за воду и не обязан знать, кто собственник трубы. Если вода плохого качества, должны разбираться специалисты.
"государство вам ничего не должно" (c)
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А на кой тогда такое государство и такие "государственники"? Налоги они исправно собирают, а всё остальное делают из рук вон плохо....