Жители барнаульского поселка заблокировали дорогу в знак протеста

Необычная акция протеста развернулась в Барнауле – люди блокировали движение по Змеиногорскому тракту рядом с "Сибирской долиной".
Видеозапись неординарного мероприятия опубликовали в паблике "Инцидент Барнаул". На нем видно, что участники акции постоянно переходят дорогу по пешеходному переходу, не давая водителям проехать этот участок.
Некоторым особо шустрым автолюбителям все-таки удалось быстро проехать "зебру" в промежутке между "пешеходным потоком".
"Это все из-за воды. Она реально отвратительная! Воняет канализацией", — написал один из местных жителей.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они ведут беседы с населением.
Примечательно, что в паблике Barnaul22 причиной протеста называют не низкое качество воды, а ее полное отсутствие.
"Как объяснили очевидцы, местные жители перекрыли дорогу из-за того, что у них нет воды, они устали добиваться решения этой проблемы".
Комментарии
твари недоделанные. сколько людей НЕВИННЫХ пострадало из за этих петухов.
С каждого взыскать и возместить ВСЕМ участникам пробки ГСМ и моральный ущерб.
Причем тут отсутствие воды и НЕВИННЫЕ проезжие водители? Дибилы неадекватные.