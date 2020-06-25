Барнаульцы устремились к фонтанам. Фото

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru
Барнаульцы с удовольствием отдыхают возле фонтанов, которые начали свою работу в штатном режиме в четверг, 25 июня. Самые отчаянные (в основном дети) купаются в прохладной воде.
Как уже сообщал amic.ru, городские фонтаны начали работать с 24 июня. Их открыли в честь празднования 75-й годовщины Парада Победы в Великой Отечественной войне. С четверга фонтаны работают в обычном режиме. Так, "Лилия" и "Космос" на площади Советов, а также объекты у Театра драмы и торгового центра "Россия" будут радовать барнаульцев с 10 утра не менее шести часов в рабочие дни и не менее восьми часов в выходные и праздники.
Всего с 27 июня планируют запустить 15 городских фонтанов, в том числе и пешеходную конструкцию с подсветкой на ул. Панфиловцев, 22.
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