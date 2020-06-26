"Если надо, мы плашмя на трассу ляжем". Кто вернет воду жителям Сибирской долины?

Мэрия Барнаула пообещала жителям поселка Сибирская долина решить проблему с отсутствием воды. Чтобы достучаться до властей, людям пришлось пойти на крайние меры: вечером 24 июня они вышли на забастовку и перекрыли Змеиногорский тракт. Население в отчаянии: в разгар пандемии им даже нечем мыть руки, а сантехника давно стала желтой из-за плохого качества воды.

Причем они уверены, что директор ответственной организации отключает водоснабжение специально – в отместку. За что же он мстит людям и как они выживают без воды, жители Сибирской долины охотно рассказали журналистам amic.ru. А также объяснили, почему в поселке, где продавали участки по программе "Молодая семья", до сих пор нет школ и детских садов.

"Даже скот перед сном поят"

В Сибирской долине мы остановились возле главного поселкового магазина. Кстати, прямо возле кассы там организовали импровизированный склад из пятилитровок: по словам продавца, питьевая вода здесь самый ходовой товар. Многие покупают сразу по четыре бутылки.

Узнав, что в поселок приехали журналисты, к магазину сразу потянулись местные жители. По их словам, проблемы с водой продолжаются уже четыре года, но этим летом жить в Сибирской долине стало просто невыносимо. Люди в отчаянии: вода из кранов или течет тоненькой струйкой, или не течет вовсе. По словам жителей более чем 700 домов, они уже "сыты по горло" постоянными отписками от различных ведомств в ответ на многочисленные жалобы. А 24 июня ситуация дошла до точки кипения: людям надоело сидеть без воды, и они устроили забастовку. Сельчане уверяют, что если изменений не будет, они заблокируют дорогу вновь.

"Если надо будет, мы плашмя на эту трассу ляжем, но ответы получим. Даже скотину перед сном поят, а нас "насухую" держали, пока мы на забастовку не вышли", – заметил один из жителей.

Бастуя вечером 24 июня (когда страна снова отмечала День Победы парадами и салютами), они ждали в первую очередь не властей, а Виталия Гурова. Это директор ООО "ВодСнаб" – организации, которая отвечает за водоснабжение в поселке. Гуров также руководит компанией "Боливар", которая застраивала Сибирскую долину. Жители поселка утверждают в один голос: он открыто игнорирует жалобы на отсутствие воды и чаще всего просто не берет трубку.

Сейчас водопроводные сети в поселке бесхозные, но местные жители уверены, что Гуров хочет забрать их себе.

Перебои с водой начались в 2016 году, рассказала Екатерина, которая живет на улице Морской. Хотя семь лет назад, когда она только переехала, все было иначе: домов было мало, и вода была у всех. Теперь же ее не хватает никому: даже на самые примитивные нужды.

"Сейчас вода течет тоненькой струйкой. Естественно, ни помыться, ни даже в туалет нормально сходить невозможно. Полная антисанитария. Мы звоним каждый божий день и дежурному прокурору, и в администрацию Центрального района, в МЧС даже звонили. Это они сейчас делают вид, что впервые слышат о проблеме. На самом деле у них уже пачки обращений. И все отписываются, что сделать ничего не могут: вопрос нужно решать с Гуровым. А тот не берет трубку", – говорит Екатерина.

Сам Гуров 24 июня к митингующим все-таки приехал. Но самым последним: на месте уже были полиция и власти. В присутствии представителей мэрии он, по словам жителей, вел себя сдержанно, не хамил и лишь повторял уже заготовленный текст.

Отсутствие воды директор "ВодСнаба" объяснил тем, что поселок сильно разросся, и теперь мощности водонапорной башни на все дома просто не хватает. И сказал, что сети требуют модернизации. Но никакого решения проблемы не представил.

Местный житель Вячеслав также рассказал, что после митинга Гуров сам ему позвонил и внезапно начал говорить о ситуации начистоту. По мнению мужчины, руководитель "ВодСнаба" перепутал номера и по ошибке позвонил не туда. Запись разговора есть в редакции amic.ru.

Из беседы можно сделать вывод, что Гуров полагал, что общается с кем-то из знакомых местных чиновников. Того, что собеседником был простой житель Сибирской долины, он так и не понял за семь минут разговора.

Так, Гуров рассказал по телефону, что сама забастовка его не волнует: "Ну подняли шум и подняли". Хотя "в шутку" добавил, что зачинщиков неплохо бы "найти и посадить в тюрьму".

Своей самой главной заботой он назвал водопроводные сети: их Гуров все еще рассчитывает заполучить в свою собственность. В том разговоре он также выразил уверенность, что "все пройдет по плану", и уже в сентябре-октябре директор "ВодСнаба" сможет завладеть коммуникациями. Ну а пока, по его словам, с жителями постоянно работают его юристы: "пишут отписки".

Желтые раковины и сломанные котлы

Даже когда вода "есть" (так здесь говорят, когда она бежит тонкой струйкой), большой радости поселку это не приносит. По словам местной жительницы Дарьи, качество воды отвратительное: она попадает в трубы вместе с песком, содержание вредных металлов в ней превышено в разы. А пахнет она крайне неприятно.

Ванны, раковины и унитазы давно уже пожелтели от такой "смеси", отмечают жители. А чайники, по их словам, можно выбрасывать "хоть каждую неделю" – внутри за это время вырастают "сталактиты".

"Напор настолько слабый, что котельное оборудование даже не включается. Поэтому вода у нас чаще всего холодная. Даже когда напор есть, вода такая грязная, что котлы постоянно ломаются. Чтобы спасти технику, мы за свои деньги ставим у дома свои очистные системы. Компании перед установкой просят сделать анализ воды. Когда получают результаты, ужасаются: чтобы хоть как-то ее очистить, нам приходится покупать самые дорогие фильтры", – рассказала Дарья.

Несмотря на многочисленные жалобы, вода по всем документам считается пригодной для питья, отметил житель поселка Виктор. А водонапорная башня была тут не всегда: ее поставили как раз четыре года назад, когда начались проблемы.

"Раньше мы получали только техническую воду. Тут работала целая группа насосов, которые качали ее беспрерывно. Кстати, за воду мы тогда не платили: оплачивали только электричество для работы насосов. Но в 2016 году на этой же скважине образовался ООО "ВодСнаб". И вода на бумаге мгновенно стала хорошей и качественной. Насосы убрали, оставив один, а рядом поставили водонапорную башню. Теперь насос заполняет ее дополна, а потом выключается, пока бак не будет полностью пустым", – объяснил он.

С тех пор за водоснабжение здесь платят по счетчикам. Тариф по сравнению с городским достаточно высокий – больше 34 рублей за кубометр (для сравнения: в Барнауле он в среднем составляет около 20 рублей).

Кстати, водонапорная башня, которую поставили в поселке четыре года назад, раньше много лет работала в соседнем садоводстве, говорят жители. Это видно и невооруженным взглядом: старую ржавчину даже никто не закрашивал. Другими словами, Гуров просто купил старую башню и поставил ее у себя. Отсюда низкое качество воды и постоянные аварии.

Сухая месть

В поселке считают, что перебои с водой здесь не всегда возникают из-за аварий. Сельчане уверены, что Гуров сам периодически отключает воду, чтобы проучить местных жителей.

Вода – не единственная проблема в Сибирской долине. Жители поселка объяснили журналистам amic.ru, что когда покупали дома, им обещали настоящую сказку: детские сады, школу и хорошие асфальтированные дороги. Однако строительство не началось до сих пор.

При этом многие получили здесь жилье по госпрограмме "Молодая семья". Одна из жительниц рассказала, что в 2012 году поселок вообще был единственным местом, где участок можно было купить с поддержкой государства. Женщина говорит, что тогда, восемь лет назад, у нее просто не было других вариантов.

Сельчанам в мэрии Барнаула ответили, что территория поселка – частная земля, а потому начать здесь строительство по плану не получилось. Но amic.ru в администрации города ситуацию объяснили иначе: для малогабаритной школы в поселке слишком много детей, а для строительства полномасштабной нет подходящего участка.

Поэтому дети учатся в ближайшей школе в Южном. Чтобы туда добраться, они идут два километра до единственной в поселке остановки. Жители просили представителей власти выделить школьный автобус, но и тут получили отказ: по частной территории пустить маршрут невозможно, ответили им в мэрии.

До сих пор нет и асфальта на многих улицах. И это при том, что изначально участки, где хорошая дорога предполагалась, стоили дороже остальных, и люди эти деньги заплатили, возмущаются в поселке.

Чтобы решить хотя бы часть проблем, жители создали свое ТСН. Так они хотя бы смогли организовать расчистку дороги от снега зимой на собственные деньги. За это товарищество Гуров, по словам обитателей поселка, на них и обиделся. "Он нам открытым текстом говорил, что если мы создали ТСН и отделились, то объявили ему войну. И за это получим проблемы", – рассказал amic.ru Виктор.

Поэтому здесь и считают, что перебои с водой – попытка насолить жильцам за излишнее самоуправство.

Кстати, именно товариществу жильцов Гуров предлагал самостоятельно модернизировать сети и решить проблему с водой. Естественно, за свой счет. Но жители, по его словам, вместо того, чтобы платить самим, решили писать на него жалобы.

Спрятался от жалоб за колючей проволокой

На наши звонки Виталий Гуров не отвечал. Но люди, уже настроившись идти до конца, предложили искать его в офисе компании, который находится в поселке. Куда мы и отправились вместе с кортежем из недовольных представителей Сибирской долины.

Кстати, они рассказали, что раньше это здание всегда было доступным и открытым: туда можно было прийти в любое время, чтобы решить возникшую проблему. Но теперь ситуация иная: участок огорожен высоким забором с колючей проволокой. На входе – домофон, но он не работает. Рядом – ящик для письменных обращений жильцов. Он настолько переполнен, что положить туда новое письмо уже не получится.

Жители то ли в шутку, то ли от отчаяния заметили, что готовы взять здание штурмом, но все же согласились еще раз позвонить Гурову.

На этот раз он трубку взял (может, почувствовал неладное?). Разговор получился интересным: журналисты и обитатели Сибирской долины слушали его по громкой связи и пытались задавать вопросы, от которых Гуров ловко уходил. Например, вопрос о том, как будет решена проблема поселка, он якобы не понял и уточнил: "Какой именно проблемы?" При этом директор "ВодСнаба" заявил, что забастовка – спланированная и проплаченная акция против него. Также Гуров добавил, что в компетенции его компании входит только подъем воды из-под земли в водонапорную башню. То, как она расходится по трубам, его якобы не касается, поскольку сети бесхозные. При этом он не ответил, почему тогда за воду люди платят по счетчикам.

Приехать в офис он отказался, заявив, что из-за пандемии компания теперь работает на "удаленке". А все жалобы предложил оставлять в письменном виде в ящике, который и без того доверху заполнен десятками других жалоб. На этом он бросил трубку, сославшись на другие дела.

Бастовали не зря

Забастовка не прошла даром: теперь власти обратили внимание на проблему с водой. 25 июня в мэрии прошло совещание, в котором участвовали власти и жители поселка. Глава города Вячеслав Франк пообещал ситуацию разрешить. Руководитель комитета по управлению муниципальной собственностью Светлана Фоминых рассказала, что сейчас идет оформление водопроводных сетей в муниципальную собственность. Хотя ранее жители неоднократно просили у города забрать коммуникации себе, на что получали отказ: в случае с частной территорией это якобы невозможно.

Но в мэрии пояснили, что уже некоторое время занимаются этим вопросом. И то, что сейчас сети бесхозные, – уже небольшая победа, добытая во множестве судебных тяжб. Теперь же вовсю ведется работа по передаче сетей муниципалитету.

Жители поселка, которые попали на встречу с мэром, по ее итогам предположили, что теперь ситуацией, возможно, займется водоканал. Правда, в администрации Барнаула подчеркнули, что представители компании участвовали в совещании лишь в качестве экспертов. Им предстоит проверить водопроводные сети поселка, оценить их состояние и решить, как их можно модернизировать. Кто будет проводить работу – водоканал или муниципалитет – пока остается неясным. Новую встречу по Сибирской долине запланировали на следующую неделю.

В мэрии подчеркивают, что на передаче сетей проблемы могут и не закончиться. Скважина и водонапорная башня не бесхозные, а принадлежат Гурову. На совещании в мэрии его открыто спросили, готов ли он их продать. Директор "ВодСнаба" категорически отказался.

Пока городские власти организовали в поселок подвоз технической воды. Теперь в Сибирской долине появилась возможность хотя бы помыться.

Ну а грандиозным планам Гурова по завладению пока что бесхозной водопроводной сетью поселка, судя по всему, сбыться не суждено.