Воскресенье, 28 Июнь, 08:17

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 69,13
€ 77,54
21°

627646 +6852
Обь
316см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2020Коронавирус на АлтаеИзменение Конституции
Новости

Береги колеса. Фоторепортаж с разбитой в хлам дороги у "новой" "Ленты" в Барнауле

, ИА "Амител"
Водители жалуются, что дорожное полотно на Лазурной превратилось в решето

Читатели amic.ru жалуются на "убитые" дороги на улицах Лазурной и Власихинской в районе ТЦ "Лента". Говорят, что проезжая по этому участку боятся оставить колесо. "А это очень оживленный участок, поток автомобилей здесь нескончаемый, тут действительно можно и колеса потерять. Проехать по этим ямам не каждая машина может, а при объезде возникают аварийные ситуации и даже ДТП", – рассказал читатель Михаил.

Вячеслав Мельников решил своими глазами посмотреть, насколько печально обстоят дела на этих участках. Взял велосипед, фотоаппарат и прокатился по улицам. Рассказывает: ехал и радовался, что оставил машину дома, читатели ничуть не преувеличили. Даже на фото видно, что глубина ям такая, что если автомобиль попадет в нее на маленькой скорости, ему грозит большой ремонт.

Улица Лазурная в сторону "Ленты" из-за ям похожа на решето. Вокруг люков образовались выбоины.

"Мне очень жаль людей, которые впервые проезжают по этой дороге и не знают, где их ждут ловушки. Живу рядом и каждый день наблюдаю картину, как водители останавливаются и осматривают повреждения на своих машинах после этих ям", – рассказывает жительница микрорайона Елена.   

Отметим, ситуация с дорогами в этом микрорайоне длится уже не первый год. Жители то и дело публикуют у себя в сетях жалобы на "дорожные ловушки". 

Между тем в этом году в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" улицу Власихинскую ждет ремонт. Правда, в другой стороне: от ул. Шумакова до ул. Малахова. Когда приведут в порядок этот участок – вопрос остается открытым. Кстати, буквально на днях министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев вместе с представителями мэрии Барнаула провел инспекцию дорог, отремонтированных в столице края, и остался крайне недовольным их качеством. Некоторые моменты такого "ремонта", как, например, пешеходный переход, уводящий в никуда, или асфальт, исчезнувший через год, министру не смог объяснить и сам подрядчик. Подробнее о том, как министр дорожников воспитывал, читайте в нашем материале "А потом над нами издеваются". Глава Минтранса ужаснулся ремонту дорог в Барнауле.

 


Комментарии

28.06.2020 07:40
- гость -

В чем проблема ходите по пешеходному переходу "взад-вперёд" и к вам приедет Франт и спасёт

28.06.2020 07:50
Гость

Вы в Рубцовске сделайте фото дорог, там как после бомбёжки

28.06.2020 07:52
- гость -

А после дождя там воды по колено

28.06.2020 08:07
- гость -

"Правда, в другой стороне: от ул. Шумакова до ул. Малахова." Что значит "в другой стороне"? Ямы возле ленты как раз между Шумакова и Малахова

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
08:14
Водитель автобуса в Барнауле заблокировал ряд сидений, чтобы его не заразили 0
07:41
Газопровод повредился на заброшенном доме в Барнауле 1
07:06
Береги колеса. Фоторепортаж с разбитой в хлам дороги у "новой" "Ленты" в Барнауле 4
06:32
Загореть любой ценой. Фотографии людей, которые устроили пляж на дому 0
06:03
Грозы и сильный ветер. О погоде в Алтайском крае 28 июня 0
23:36
Такой день. Пожары на подстанциях и танцующий среди прохожих барнаулец 0
22:30
НАСА показало, как изменилось Солнце за 10 лет 0
21:40
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию превысила 70% 1
21:10
Санатории меняют порядок приема гостей из-за коронавируса 1
20:46
Ефремов коснулся политики во время высказывания об аварии 1
20:12
Из-за пожара на подстанции в Барнауле несколько улиц остались без электричества 0
19:45
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 90 0
19:14
Власти продолжают контролировать ситуацию с водоснабжением в Сибирской долине 1
18:40
Спикер АКЗС Александр Романенко узнал результат своего теста на коронавирус 0
18:06
Жизнерадостный барнаулец покорил прохожих своими танцами 5
17:45
В Алтайском крае планируют внедрять цифровую образовательную среду 8
17:14
Барнаульский совет женщин провел первое заседание в новом составе 2
16:50
Жительница алтайского села перевела мошенникам 215 тысяч в надежде получить кредит 2
16:12
Филологи нашли ошибку в бюллетенях для голосования по поправкам 13
15:54
Соцсети: мужчина утонул в реке возле алтайского села 0
15:20
Виктор Томенко принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию на дому 10
14:54
Шанс выжить. Алтайские турорганизации отреагировали на открытие туристического сезона 10
14:21
"Пати во время коронавируса". В пригороде Барнаула прошла шумная вечеринка 10
13:51
Еще четверо пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались в Алтайском крае 3
13:47
+77. В Алтайском крае выявлены новые случаи заражения коронавирусом 11
13:43
Пресс-служба алтайского губернатора показала, чем Томенко занимается на самоизоляции 14
13:12
Министерство труда отказало россиянам в выплатах на детей от 16 до 18 лет 33
12:42
В Новосибирской области до августа продлили запрет на работу кафе и ресторанов 0
12:12
Первые лица Алтайского края поздравили жителей региона с Днем молодежи 3
11:39
Александр Поветкин прибыл на Алтай для подготовки к следующему бою 1
11:07
Число больных COVID-19 в Республике Алтай приближается к 600 1
10:40
В Горном Алтае на территории солнечной электростанции устроили пастбище для овец 3
10:11
Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу 5
09:39
Как проголосовать за изменения в Конституцию РФ из дома? 13
09:05
"Находимся на низком старте". Алтайский бизнес отреагировал на открытие общепита 2
08:47
Новые правила для водителей. Что изменится и придется ли сдавать тест на наркотики 0
08:23
Более 300 жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей за минувшую неделю 1
08:03
Диетолог рассказала об опасной дозе минеральной воды 4
07:44
Закон законов. Зачем стране нужна Конституция и что она закрепляет 14
07:24
"Свободных квартир нет". Барнаульцы в пандемию раскупили новостройки 16
07:02
"Подтолкнем, что называется". Владимир Путин пообещал помочь алтайским волонтерам 2
06:45
Платья, заказанные через интернет: ожидание и реальность 6
06:22
День молодежи в Барнауле: куда сходить и что посмотреть в 2020 году 1
06:01
Невыносимая жара и шквалистый ветер. О погоде в Алтайском крае 27 июня 0
23:45
Такой день. Алтайскому краю дают деньги на дороги, а Томенко зовет на выборы 0
23:23
Новая волна коронавируса может охватить Россию через две недели 13
23:03
Водитель автобуса в Барнауле сошел с маршрута, чтобы спасти человека 3
22:40
Ничто не предвещало. Дерево упало на машину в Алтайском крае 0
22:23
Европа отказалась открыть границы для россиян 1 июля 0
22:08
Пропавшего жителя Рубцовска через две недели нашли живым 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.