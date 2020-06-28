Береги колеса. Фоторепортаж с разбитой в хлам дороги у "новой" "Ленты" в Барнауле

Читатели amic.ru жалуются на "убитые" дороги на улицах Лазурной и Власихинской в районе ТЦ "Лента". Говорят, что проезжая по этому участку боятся оставить колесо. "А это очень оживленный участок, поток автомобилей здесь нескончаемый, тут действительно можно и колеса потерять. Проехать по этим ямам не каждая машина может, а при объезде возникают аварийные ситуации и даже ДТП", – рассказал читатель Михаил.

Вячеслав Мельников решил своими глазами посмотреть, насколько печально обстоят дела на этих участках. Взял велосипед, фотоаппарат и прокатился по улицам. Рассказывает: ехал и радовался, что оставил машину дома, читатели ничуть не преувеличили. Даже на фото видно, что глубина ям такая, что если автомобиль попадет в нее на маленькой скорости, ему грозит большой ремонт.

Улица Лазурная в сторону "Ленты" из-за ям похожа на решето. Вокруг люков образовались выбоины.

"Мне очень жаль людей, которые впервые проезжают по этой дороге и не знают, где их ждут ловушки. Живу рядом и каждый день наблюдаю картину, как водители останавливаются и осматривают повреждения на своих машинах после этих ям", – рассказывает жительница микрорайона Елена.

Отметим, ситуация с дорогами в этом микрорайоне длится уже не первый год. Жители то и дело публикуют у себя в сетях жалобы на "дорожные ловушки".

Между тем в этом году в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" улицу Власихинскую ждет ремонт. Правда, в другой стороне: от ул. Шумакова до ул. Малахова. Когда приведут в порядок этот участок – вопрос остается открытым. Кстати, буквально на днях министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев вместе с представителями мэрии Барнаула провел инспекцию дорог, отремонтированных в столице края, и остался крайне недовольным их качеством. Некоторые моменты такого "ремонта", как, например, пешеходный переход, уводящий в никуда, или асфальт, исчезнувший через год, министру не смог объяснить и сам подрядчик. Подробнее о том, как министр дорожников воспитывал, читайте в нашем материале "А потом над нами издеваются". Глава Минтранса ужаснулся ремонту дорог в Барнауле.