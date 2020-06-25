"А потом над нами издеваются". Глава Минтранса ужаснулся ремонту дорог в Барнауле

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев вместе с представителями мэрии Барнаула и подрядных организаций проверил дороги, отремонтированные в разные годы в городе в рамках нацпроекта "БКАД". Еще в начале мая министр во время очередной инспекции по улицам указал подрядчикам на многочисленные недочеты и дефекты на дорогах, которые необходимо исправить в ближайшее время. Однако во время нового объезда Александр Дементьев буквально ужаснулся качеству дорог, которые ремонтируют в краевой столице. И дал срок до 1 июля, чтобы исправить недочеты.
"Иванович, я все понимаю"
Первой точкой в рейде, где побывал министр, стала улица Ядринцева в районе пересечения с Анатолия. Уже давно она нуждалась в капитальном ремонте и ее наконец-то в этом году включили в планы по "БКАД". Однако сразу же Александр Дементьев, совершая обход, обратил внимание на плохое качество нового асфальта. Не сделаны тротуары, нет отводов для воды. А еще фонарей. Вечером людям приходится возвращаться домой, рискуя быть сбитыми автомобилем на темной дороге. Особенно поразил министра пешеходный переход рядом со школой № 13, который уходит "в никуда". На другой стороне улицы нет тротуаров, и пешеход может только постоять на небольшой асфальтированной площадке, чтобы потом просто вернуться обратно.
– Женщина с коляской перешла. Постояла, и как она тут пройдет? – задал Александр Дементьев вопрос заместителю председателя комитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи города Ивану Гармату, который в одиночку представлял всю мэрию краевой столицы.
– Вообще, у нас на улице Ядринцева с годами сложилась застройка частного сектора.
– Иванович, я все понимаю, – перебил Гармата министр. – Но у нас же нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". А они у нас не безопасные тут и не качественные. Вот тротуар же можно сделать нормальный, водоотвод. От школы куда люди пойдут? Во время дождя воды по колено. А потом над нами издеваются. И правильно делают. Можно же сделать нормальный тротуар. Мы создаем небезопасное место тут.
Также Александр Дементьев обратил внимание на обжатую кромку дороги. Он предложил подрядчику купить специальный шнур для работ, чтобы дороги после ремонта были аккуратными.
Дальше специальная комиссия прошлась по улице Ядринцева до алтайской епархии, где сейчас расширяют дорогу. Качество ремонта вновь не устроило главу Минтранса, обратившего внимание на мусор на тротуарах, заниженные канализационные люки, которые придется ремонтировать уже через несколько месяцев. Министр призвал строить "не для галочки", а чтобы было комфортно людям в этой части Барнаула.
"А вообще тут проектирование было предварительное? Дорога на вашем содержании, вы ее должны знать, как никто", – обратился Дементьев к подрядчику, дав срок до 1 июля устранить все замечания.
"Да погодите, мужики"
Дальше спецкомиссия на нескольких автомобилях в сопровождении журналистов отправилась на Павловский тракт недалеко от пересечения с улицей Малахова. Там рядом с магазином "Мария-Ра" буквально через год после ремонта исчез асфальт. Улица стала больше похожа на декорации к военному фильму, чем на объект, приведенный в порядок в рамках нацпроекта.
Александр Дементьев спросил у директора подрядной организации ООО "Алтайдорстрой" Степана Фокина, почему разрушился асфальт. Однако за него ответил Иван Гармат, пожаловавшийся на частных бизнесменов, которые привозят по дороге в магазины продукты, ломая при этом новенький асфальт.
"Да погодите, мужики, ну вы нормально сделайте примыкание к дороге. Тут же работы на 10 копеек", – вновь обратился министр, указывая на ужасное состояние территории рядом с дорогой.
Иван Гармат согласился с критикой, обещав устранить все замечания в рамках текущего содержания дорог до 16 июля.
– Скажите, вы тротуар на Шукшина сделали? Там произошла просадка асфальта, – спросил после этого Дементьев у директора ООО "Алтайдорстрой".
– На Шукшина? На Шукшина? – начал вспоминать Степан Фокин.
– Да, сделали мы, – тут же вспомнил Иван Гармат, и комиссия отправилась в третью точку маршрута.
По прибытии на улицу Шукшина выяснилось, что рабочие еще не устранили недочеты. Кусок асфальта на тротуаре так и остался разрыт. Министр транспорта, который сам живет в этом районе Барнаула, спросил у руководителя подрядной организации ООО "Алтайдорстрой", почему при ремонте сразу не предусмотрели модернизацию ливневой канализации и строительство водоотвода. В итоге по новой дороге люди ходят по колено в воде.
"У меня большая просьба к мэрии города и подрядчикам сделать так, чтобы люди у нас по воде не ходили. Мы же для людей делаем. Можно сделать дополнительный колодец. Это стоит несколько тысяч рублей. И не было бы лужи. Когда каждый год мы получаем субсидии в миллиард рублей, можно найти 10 или 20 тысяч, чтобы сделать колодцы для отвода воды, чтобы люди не мучились", – добавил Александр Дементьев и поставил срок подрядчику устранить дефекты на улице Шукшина до 1 июля.
Ранее стало известно, что по проекту "БКАД" в 2020 году Барнаул получил более миллиарда рублей. На эти средства будет отремонтировано 38 дорог. Завершится реконструкция улицы Попова за 600 миллионов рублей. С нуля в городе начнут строить улицу Сиреневую от Взлетной до Балтийской за 32,9 миллиона рублей.
Комментарии
Министр может быть только федеральный.
Ул. Промышленную 2 года назад закатали, а год назад перерыли, теперь там нет даже одной полосы для движения, а о тратуарах вообще речи не было. Вдоль дороги ребятишек в садик ведут. Складывается ощущение, что дорожники знают, где коммуникации поведут, там дорогу и асфальтируют, чтобы ее перерыли вскоре и не нужно было отвечать в течение гарантийного срока.
На Попова во второй части улицы еще "конь не валялся". Что то сомнительно, что завершат до осени, а если будут торопится, все опять обвалится.
Трамваи закрыли до 31 мая. На дворе 25 июня, трамваи закрыты. Люди замучились на работу добираться. И ни одной новости, когда это все откроется НЕТ!
Какие плохие частники, ездют, панимаешь, па новенькому асфальту, нет чтобы летать над ним.
На Советской асфальт сняли уже больше месяца назад, до сих пор не положили. Тротуары перерыли в обеих сторон одновременно, где люди ходить должны??? Организация отвратительная.
Что за улицы вы называете? Где это?
Вот вроде обычное совещание на производственной площадке. И министр должен вызвать уважение своей хваткой, строгостью и знанием процессов. Но зачем журналисты? Показуха какая-то: "Я тут сейчас пошумлю, люди почитают и критиковать меня не будут"
Министр, прокатитесь по п. Солнечная поляна, ширина дорог 5 м, тротуаров вообще нет, трафик огромный, такого не на одном посёлке нет. Пора уже делом заниматься, а не штаны протирать в кабинетах
Нормально так, министр решил перевести стрелки. Типа он ничего знать не знает.
Пора уже делом заниматься, а не штаны протирать в кабинетах
Так он и не протирает, читай- на улице люлей раздаёт... Хорош ныть!
Сейчас каждый здесь про свою улицу унылую песню затянет.
А вы вспомните улицы лет 7- 10 назад, А?
Министр ужаснулся. Смешно...
Министр в Рубцовске не был. Вот, где он просто помер от ужаса дорог
25.06.2020 08:34
- гость -
Кремлебота из далека видно
25.06.2020 08:34
- гость -
А вы вспомните улицы лет 7- 10 назад, А?
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Со временем становится только хуже.
показуха?
Наверное министр не это сказать хотел. Он вообще что нить в дорогах плнимает, кроме как в буран видео записывать?
У вас логика нарушена с лысым в младших классах мало общались, чтоб это стало причиной. Также как сначала грек кинул снежок в лицо, а прозвище крыса его брату придумал Роман.
Пусть в Славгород приедет, министр блин
25.06.2020 07:39
- гость -
А это у нас же, похоже, традицией стало - рыть там. где только закатали...
Поясняю механизм. Конкурс на торгах выигрывает предложивший меньшую цену. Цена порой ниже себестоимости работ. А надо еще дать взятку в администрацию и самому заработать. Итог - дороги делают из мусора, а не асфальта.
Змеиногорский тракт счас делают от поворота на Южный и до Бельмесево. то 2 полосы (расширяют), то сходятся несколько раз в "бутылочные горла"- в одну полосу с бордюрами. Зачем так? для чего бордюры на трассе? денег не куда закопать?
25.06.2020 08:12
Гость
Министр, прокатитесь по п. Солнечная поляна, ширина дорог 5 м, тротуаров вообще нет,
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Вот к чему приводит перекрытие дорог! Вы о чем плачитесь? Как перекрывать так сразу мы за неё платим, а как дело доходит до ремонта плохие власти ничего не делается! Вам вообще нужно весь асфальт убрать!
участок улицы на пересечении лазурной и власихинской: асфальт за год провалился, как будто и не было ремонта.
Дементьев, добро пожаловать в Рубцовске. Там вы сможете только на вертолёте передвигаться
Да, какой Рубцовск. Лучше к нам в Шипуново
25.06.2020 09:02
- гость -
На торгах выигрывает компания какого-нибудь чиновника. Средства осваиваются полностью, а делают всё из гуана и палок. Профит!
Этакий локальный ВВП - ты смотри же как это у нас всё, ну надо же... А я и не знал.... Вот я вас.... Нехорошие... Пузыри по воде прошли и всё...
25.06.2020 08:34
- гость -
А уж что было с дорогами в Барнауле 70-100 лет назад-страшно представить!
По Рубцовску можно ездить только с подушкой на попе
Вот к чему приводит перекрытие дорог! Вы о чем плачитесь? Как перекрывать так сразу мы за неё платим, а как дело доходит до ремонта плохие власти ничего не делается!
Дороги перекрывались для того чтобы привлечь внимание властей, если ты не понимаешь, то и нефиг лезть. Сам то что сделал чтобы свои права отстаивать? Небось диван уже протер до дыр и рука в мозоли
Пусть товарищ министр побывает в нашем Рубцовске