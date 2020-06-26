На пересечении Социалистического и Молодежной в Барнауле вновь сбили пешехода

Женщину сбили на пересечении проспекта Социалистического и улицы Молодежной в Барнауле днем 26 июня. Подробности amic.ru сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД.
По предварительной версии, 63-летняя женщина пересекала проезжую часть на разрешающий сигнал светофора и попала под колеса "Лады", которой управлял 32-летний водитель. Пострадавшая получила травмы, однако помощь ей оказали на месте, госпитализация не потребовалась. ГИБДД разбирается в обстоятельствах произошедшего.
Отметим, что на этом перекрестке пешеходы периодически попадают под колеса автомобилей. Так, 10 июня Renault с надписью "Охрана" сбил 33-летнюю женщину, которая также переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшую с серьезными травмами госпитализировали.
Комментарии
товарищи пешеходы! будьте осмотрительны!! хотя бы для своего здоровья!!! а не для правоты в суде...
Будьте осмотрительны даже переходя на зелёный свет.Некоторые козлы за рулём этого могут не учитывать.
вот именно
выходя из квартиры вообще нужно быть осмотрительнее...
Да и в квартире лицом торговать не стоит
На дорогах явный перебор мамкиных стритрэйсеров
на дороге перебор жвачных животных, забывающих что они из мяса а машина из железа
26.06.2020 15:36
- гость -
Это прежде всего должно знать и понимать то мясо, что внутри машины за рулём сидит!!!
На дорогах перебор недоумков, считающих пешеходов переходящих на зелёный свет "звучными животными"...
Будьте бдительны все стороны.
Все могут ворон считать или залипать в телефонах, водителю может стать плохо, могут отказать тормоза.
Опасайтесь нежданчиков даже когда вы правы.
Дык из телефона то периодически выглядывать на дорогу надо! Только увидят светофор красный (хорошо если увидят) и быстрее двумя руками строчить!
Водила по-любому завершал маневр, а двуногая увидев свой зеленый ломанулась
Не знаю про данный случай, но переходы тоже не без греха.
Если загорелся зеленый, это не значит что нужно идти через перекресток, это значит что нужно убедиться в том, что все машины завершили свои маневры.
А еще очень напрягают пешеходы, которые бегут через переход. Мамашки бегут и деток за ручки так же тянут. Учат бегать по пешеходному с малых лет. А ведь не просто так те же велосипедисты должны идти по нему пешком. Бег сокращает время водителя на реакцию.
А про водятлов говорить смысла нет - неадекватов за рулем полно.
Это прежде всего должно знать и понимать то мясо, что внутри машины за рулём сидит!!
Это должно, в первую очередь, понимать то мясо, которое получает больший ущерб.