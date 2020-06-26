Жаркая пятница. Барнаульцы оккупировали пляжи, несмотря на запрет. Фото

Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников
Настоящая летняя пятница делает свое дело: барнаульцы устремились загорать и купаться. Причем в качестве пляжа горожане используют любой участок суши, который примыкает к воде: люди купаются по обе стороны Нового моста через Обь, в районе яхт-клуба "Заречье", на городском пляже на острове Помазкин.
При этом, напомним, ни одного официально открытого места для купания в Алтайском крае нет. Виной тому – неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. Открытие пляжей запланировано на третьем этапе снятия ограничений, а регион сейчас находится только на первом. Не исключено, что места для купания будут доступны не раньше августа, и то с ограничениями. Как уже сообщал amic.ru, ранее начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной краевого Роспотребнадзора Лариса Зубова заявила, что пляжам придется контролировать число посетителей, а все шезлонги установят в двух метрах друг от друга. Спасателей обяжут следить, чтобы у воды не собиралось много отдыхающих. При этом речи о купании в масках не идет.
Комментарии
после таких шикарных фоток....ща народ весь туда ломанется )))
"Не исключено, что места для купания будут доступны не раньше августа". Сильно сказано.
чихать мы на ваше ковидобесие хотели. слабый иммунитет и болячки это ваша частная проблема. помрете- родственники похоронят