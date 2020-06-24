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Пластик и загорать одному: пляжи и кафе на Алтае готовят к открытию с ограничениями

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В Роспотребнадзоре объяснили, как будут работать пляжи, кафе и турбазы после снятия ограничений

Рестораны, туристические базы и пляжи в Алтайском крае должны возобновить работу либо в начале, либо в середине июля. Даже если эпидемиологическая обстановка будет благоприятной в регионе, все равно в кафе люди будут вынуждены сидеть за столиками по одному и есть из одноразовой пластиковой посуды. На пляжах же ограничат количество посетителей, а расстояние между шезлонгами должно быть более двух метров. Об этом во время трансляции на YouTube-канале Алтайского филиала РАНХиГС рассказала начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю Лариса Зубова.

По ее словам, сейчас в крае уже работают 16 санаториев из 41-го. Все – в городе-курорте Белокурихе. Более двух тысяч сотрудников учреждений уже сдали тесты на коронавирус. Отдыхающие при заезде также должны представить справку об отсутствии вируса. Турбазы же в крае, которые должны открыться после 2 июля, не имеют права в обязательном порядке требовать у гостей информацию о болезни. Сотрудники также не обязаны сдавать тесты. При этом в любом случае на турбазах в ближайшее время сауны, пляжи и другие места, где может находиться много людей, работать не будут.

Что касается общественных пляжей, которые в разгар лета в Алтайском крае все еще закрыты, то Роспотребнадзор может разрешить им работу только во время третьего этапа снятия ограничений. Сейчас только первый. Все может дойти до абсурда и пляжи заработают едва ли не в августе, когда уже не будет такого палящего солнца. Лариса Зубова объяснила, что пляжам в любом случае придется ограничивать количество посетителей, а все шезлонги установят в двух метрах друг от друга. Спасатели будут обязаны следить, чтобы у воды не собиралось много отдыхающих. При этом речи о купании в масках не идет.

"Чтобы не было скученности. Весь инвентарь должен каждый день будет дезинфицирован и промыт чистой водой. Должна быть гарантия, что люди во время отдыха не заболеют", – сказала она.

Кафе и рестораны, после того как губернатор Виктор Томенко разрешит им работать, также обязаны будут соблюдать масочный режим. За столом нельзя будет питаться двум посетителям и более. Исключения делается только для членов семьи. Все столики должны будут стоять в нескольких метрах друг от друга. Питаться можно только из одноразовой посуды.

Ранее представители кафе и ресторанов Алтайского края обратились к губернатору региона Виктору Томенко с просьбой разрешить им работать. Текст появился на портале change.org

Авторы петиции отмечают, что в их сфере трудится огромное количество персонала. У многих работников есть кредиты, ипотеки и семьи, но сейчас они не получают зарплат. Бизнесмены вынуждены влезать в долги, чтобы оставить заведения на плаву, но они не знают, когда им позволят открыться.

Что касается пляжей, то ситуация довольно сложная. В разгар жары и лета люди в крае лишены возможности отдыхать в безопасных местах. Это все приводит к несчастным случаям на воде.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

24.06.2020 08:30
- гость -

Базы откройте. Это не санаторий отдельный домик.

24.06.2020 08:59
- гость -

Коронавирус нового типа при попадании в речную воду может выживать до 25 дней, следует из препринта исследования, опубликованного на медицинском портале medRxiv.
К данному выводу пришли польские и британские ученые. Они оценили продолжительность жизни вируса в водоемах при условии попадания в них сточных вод, а также риск инфицирования в случае контакта с зараженной водной системой.
Как отмечается, сточные воды могут напрямую попадать в водную систему ввиду крупных утечек, сбоев или полного отсутствия средств обработки стоков. «Природные водные системы могут служить каналом передачи SARS-CoV-2 … Мы пришли к выводу, что вирус может оставаться стабильным до 25 дней», — говорится в исследовании.
По оценкам ученых, для заражения COVID-19 в водоеме необходима концентрация в соотношении 100 вирусных частиц на 100 миллилитров воды. Наиболее высокая угроза заражения была обнаружена в государствах с низкими объемами потребления питьевой воды, высокой долей зараженного населения, а также слабым разбавлением попадающих в водоемы сточных вод.(с)

24.06.2020 09:05
- гость -

В связи с таким "прогрессивным" явлением, как повсеместная установка счетчиков воды население активно экономит на ресурсе. Что повлияло на состав стогчных вод. они стали концентрированными. Как нам сообщали ранее, неприятные запахи дерьма на улицах Барнаула при изменении направления ветра обусловлены этим. Теперь счетчики способствуют распространению ковида.

24.06.2020 09:32
- гость -

Евросоюз открывает границы, но не для РФ вместе с США и Бразилией.

24.06.2020 09:35
- гость -

А вот китайцев, вьетнамцев, кубинцев, даже уругвайцев в Евросоюз пустят. Они лучше справились с пандемией, чем Россия.

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