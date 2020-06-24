Пластик и загорать одному: пляжи и кафе на Алтае готовят к открытию с ограничениями

Рестораны, туристические базы и пляжи в Алтайском крае должны возобновить работу либо в начале, либо в середине июля. Даже если эпидемиологическая обстановка будет благоприятной в регионе, все равно в кафе люди будут вынуждены сидеть за столиками по одному и есть из одноразовой пластиковой посуды. На пляжах же ограничат количество посетителей, а расстояние между шезлонгами должно быть более двух метров. Об этом во время трансляции на YouTube-канале Алтайского филиала РАНХиГС рассказала начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю Лариса Зубова.

По ее словам, сейчас в крае уже работают 16 санаториев из 41-го. Все – в городе-курорте Белокурихе. Более двух тысяч сотрудников учреждений уже сдали тесты на коронавирус. Отдыхающие при заезде также должны представить справку об отсутствии вируса. Турбазы же в крае, которые должны открыться после 2 июля, не имеют права в обязательном порядке требовать у гостей информацию о болезни. Сотрудники также не обязаны сдавать тесты. При этом в любом случае на турбазах в ближайшее время сауны, пляжи и другие места, где может находиться много людей, работать не будут.

Что касается общественных пляжей, которые в разгар лета в Алтайском крае все еще закрыты, то Роспотребнадзор может разрешить им работу только во время третьего этапа снятия ограничений. Сейчас только первый. Все может дойти до абсурда и пляжи заработают едва ли не в августе, когда уже не будет такого палящего солнца. Лариса Зубова объяснила, что пляжам в любом случае придется ограничивать количество посетителей, а все шезлонги установят в двух метрах друг от друга. Спасатели будут обязаны следить, чтобы у воды не собиралось много отдыхающих. При этом речи о купании в масках не идет.

"Чтобы не было скученности. Весь инвентарь должен каждый день будет дезинфицирован и промыт чистой водой. Должна быть гарантия, что люди во время отдыха не заболеют", – сказала она.

Кафе и рестораны, после того как губернатор Виктор Томенко разрешит им работать, также обязаны будут соблюдать масочный режим. За столом нельзя будет питаться двум посетителям и более. Исключения делается только для членов семьи. Все столики должны будут стоять в нескольких метрах друг от друга. Питаться можно только из одноразовой посуды.

Ранее представители кафе и ресторанов Алтайского края обратились к губернатору региона Виктору Томенко с просьбой разрешить им работать. Текст появился на портале change.org.

Авторы петиции отмечают, что в их сфере трудится огромное количество персонала. У многих работников есть кредиты, ипотеки и семьи, но сейчас они не получают зарплат. Бизнесмены вынуждены влезать в долги, чтобы оставить заведения на плаву, но они не знают, когда им позволят открыться.

Что касается пляжей, то ситуация довольно сложная. В разгар жары и лета люди в крае лишены возможности отдыхать в безопасных местах. Это все приводит к несчастным случаям на воде.