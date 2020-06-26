Мишустин подписал постановление об июльских выплатах семьям с детьми

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об осуществлении единовременных выплат семьям с детьми. Соответствующий документ опубликовали на сайте правительства РФ.
Речь идет о дополнительных 10 тысячах рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. Аналогичные выплаты уже осуществляли в июне, а теперь продлили еще на месяц по инициативе президента России Владимира Путина.
Тем, кто уже получал такую поддержку, никаких заявлений подавать не надо – деньги начислят автоматически. Остальным необходимо заполнить заявку дистанционно через портал "Госуслуги" или через отделение Пенсионного фонда.
Ранее amic.ru писал, что глава государства принял решение об увеличении суммы отпускных выплат тем сотрудникам медучреждений, которые работают с пациентами, зараженными COVID-19.
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