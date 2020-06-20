Путин пообещал медикам повышение отпускных выплат

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции поздравил медицинских работников с наступающим профессиональным праздником и пообещал им повышенные отпускные. Об этом сообщает сайт Кремля.

Российский лидер поблагодарил врачей за их колоссальный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

"Уверен, вы сделали всё, что могли, и даже больше, показывая настоящие чудеса профессионализма, — подчеркнул Путин. — Главное – свели до минимума потери. Это ваша заслуга".

Президент выразил уверенность, что "жертвенный подвиг медицинских работников в период эпидемии навсегда войдёт в историю" как российскую, так и мировую.

Пандемия наложила свой отпечаток в том числе и на планы медиков на отпуск. В связи с этим глава государства принял решение об увеличении суммы отпускных выплат тем сотрудников медучреждений, которые работают с пациентами, зараженными COVID-19.

"Все дополнительные выплаты к зарплате должны быть в обязательном порядке учтены при расчёте отпускных для медицинских работников, при этом независимо от того, когда в течение года специалист уйдёт в отпуск", — подчеркнул Путин.

Он уточнил, что регионам на это выделят дополнительные средства из федерального бюджета.

Ранее amic.ru писал, что Путин раскритиковал власти регионов за ситуацию с дополнительными выплатами медикам, непосредственно работающим с зараженными коронавирусом.

Глава государства обратил внимание, что он назвал конкретные цифры выплат для врачей, медперсонала и экипажей скорой помощи. И эти надбавки должны были начисляться за сам факт работы с пациентами, а не за отработанные часы и минуты.

О дополнительных выплатах медикам Путин объявил еще в начале апреля. Для врачей, которые напрямую взаимодействуют с зараженными пациентами, доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала и врачей скорой помощи – 50 тысяч, а для младшего медперсонала и водителей – 25 тысяч.