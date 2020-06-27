73-летний продюсер Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу с амнестическим синдромом на почве употребления алкоголя, сообщает Пятый канал.
Согласно информации телеканала, 25 июня продюсера госпитализировали в психиатрическую клинику, а до этого он находился на лечении в наркологии.
Позднее его сын Бари Алибасов – младший в интервью "360" не смог ни опровергнуть, ни подтвердить данную новость, однако заявил, что не понимает, откуда могли взяться подобные сообщения.
Напомним, что в июне 2019 года Алибасов попал в реанимацию, после того как случайно выпил жидкость для очистки труб. Тогда врачи диагностировали химический ожог пищевода, желудка и дыхательных путей.
Комментарии
Депортировать этого киргиза-бухарика, обратно в кишлак
Опять крота заглотил?
Подумаешь "Крот", дело то житейское, богема ......ять.
когда бог хочет наказать он лишает разума