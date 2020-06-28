Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в Среднеуральском монастыре

Телеведущая Ксения Собчак намерена подать судебные иски после нападения в Среднеуральском женском монастыре. Об этом журналистка написала в своем Telegram-канале.
"Сняли побои в травмпункте. Заявления оформили. Полиция вернула камеру. Все материалы стерты теми, кто избил мою группу. Будем восстанавливать материалы и готовить иски", – сообщила она.
Собчак подчеркнула, что на других картах памяти остались кадры свидетельств нападения. Также она рассказала, что у режиссера ее съемочной группы Сергея Ерженкова зафиксировали перелом кисти.
Ранее amiс.ru писал, что Ксения Собчак приехала со съемочной группой в Среднеуральский женский монастырь для сбора материала о запрещенном в священнослужении схиигумене Сергии, который отрицает существование коронавируса. Однако отснять материал не получилось: на ее коллег напали, а саму ведущую толкнули так, что она упала.
Комментарии
Побои-это синяк на крупе,образовавшимся от приземления на клумбу.Какая же она мелкая ничтожная личность.
Какая бы она ни была, но нападающие на женщин - отбросы и отщепенцы.
Ну ты видишь,тебе не рады,тебя в гости не пускают.Так развернись и кантуй взад,шевеля копытами.
Надо наказать ряженых, устроивших нападение на съемочную группу. Чтобы никому не повадно было физически воздействовать на журналистов.
Хайпует плесень.
Рады, не рады, но это общественное место, а не личное домовладение. Надо сурово наказать так называемых казаков. Совсем распоясались. Пусть устривают игрища в своих сообществах, лупят друг друга кнутами и чем там ещё развлекаются. Но устраивать нападение на съемочную группы - это за гранью.
Недавно писали, что нос ей сломали- это по другому поводу? Или там уже со сломанным носом была? Интересно люди живут на карантине
Чтобы составить представление о том, что происходит в мире, необходимо получать информацию из разных источников. И от проПутинских, и других изданий. Поэтому надо строго наказать устроивших избиение работников СМИ. Ведь лишая их возможности работать, ограничивают всех нас в праве.
Кобыла должна знать своё стойло.
Они туда прискакала с уже сломанным носом, а ускакала ещё и с побитым крупом.