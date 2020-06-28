Нестираную рубашку Путина продают на "Авито"

Фото: avito.ru
Белую рубашку президента России Владимира Путина продают на "Авито". Как утверждает автор объявления, глава государства якобы забыл ее в отеле в Нижнем Новгороде.
"Рубашка была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде, найдена при уборке номера. Рубашка не стиральная, при необходимости готов отдать на экспертизу", – сказано в объявлении.
О какой именно экспертизе идет речь, продавец не уточнил. Также в объявлении указан размер рубашки – 48–50 (XL).
Сам артефакт новый владелец оценил в 165 тысяч рублей. Впрочем, это не так уж и дорого по сравнению с визиткой российского лидера, за которую в 2019 году просили два миллиона рублей.
Комментарии
Вот это топ!
Выделить ДНК, клонировать.
Или внедрить днк в яйцеклетку, потом высудить алименты на ребенка.
Ну и наследство дофигалион квадрильёнов.
28.06.2020 13:49
- гость -
Тоже вариант!
Новая плащаница?
А трусов от не оставил, не стираННых?!
А трусов от не оставил, не стираННых?!
"Не" слитно! ))) А про две буквы НН согласен!