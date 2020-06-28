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Нестираную рубашку Путина продают на "Авито"

, ИА "Амител"
Президент якобы забыл ее в отеле

Фото: avito.ru

Белую рубашку президента России Владимира Путина продают на "Авито". Как утверждает автор объявления, глава государства якобы забыл ее в отеле в Нижнем Новгороде.

"Рубашка была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде, найдена при уборке номера. Рубашка не стиральная, при необходимости готов отдать на экспертизу", – сказано в объявлении.

О какой именно экспертизе идет речь, продавец не уточнил. Также в объявлении указан размер рубашки – 48–50 (XL).

Сам артефакт новый владелец оценил в 165 тысяч рублей. Впрочем, это не так уж и дорого по сравнению с визиткой российского лидера, за которую в 2019 году просили два миллиона рублей.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

28.06.2020 13:45
Дима

Вот это топ!

28.06.2020 13:49
- гость -

Выделить ДНК, клонировать.
Или внедрить днк в яйцеклетку, потом высудить алименты на ребенка.
Ну и наследство дофигалион квадрильёнов.

28.06.2020 13:53
- гость -

28.06.2020 13:49
- гость -
Тоже вариант!

28.06.2020 13:57
Мимопроходящий

Новая плащаница?

28.06.2020 14:08
- гость -

А трусов от не оставил, не стираННых?!

28.06.2020 14:31
- гость -

А трусов от не оставил, не стираННых?!

"Не" слитно! ))) А про две буквы НН согласен!

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