Визитку Путина, которой больше 20 лет, продают за два миллиона рублей

Даже старая визитка Путина выглядит молодо, словно не стареет / Фото: avito.ru
На сайте "Авито" опубликовано объявление о продаже за два миллиона рублей визитки Владимира Путина, на которой он указан как председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.
"Визитка Владимира Путина, данная им моему отцу, когда он еще был председателем комитета. Ждала своего момента в визитнице более 20 лет. Качество хорошее", – говорится в описании к объявлению.
Визитка двусторонняя, информация указана на русском и английском языках. Сервис дает возможность оформить покупку в кредит: если взять на три года, то ежемесячный платеж составит 64,1 тыс. рублей.
На официальном сайте Путина указывается, что комитет он возглавлял с 1991 по 1996 год. После он переехал с семьей в Москву, где ему предложили пост заместителя управляющего делами президента России. Далее его карьера начала развиваться стремительно.
Комментарии
Пока в продаже только визитка? Жаль. Для справки: кофемолку гитлера продали на аукционе за более чем 6 млн.р, а трусы и ночную рубашку его жены за 0,5 млн.р . Интересно, сколько будет стоить знаменитая кружка-термос?
Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки
Кое у кого имеется аусвайс "Штази" на его имя и, скорей всего, еще материалец кое-какой по его похождениям в ГДР в то веселое время.