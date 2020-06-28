Пыльная буря повалила деревья в Алтайском крае. Фото и видео

Фото: vk.com/incident_rubtsovsk
Мощная пыльная буря обрушилась на Рубцовск 27 июня, сообщили местные жители в паблике "Инцидент Рубцовск" в социальной сети "ВКонтакте".
Они опубликовали фотографии и видеозаписи, на которых запечатлены улицы города в момент разгула стихии.
На кадрах видно, что мощный ветер разносит повсюду пыль и гнет деревья. Некоторые из них не выдержали напора и сломались.
Ранее amic.ru писал, что синоптики передали штормовое предупреждение на выходные. Одна из причин такого решения – порывы ветра со скоростью до 30 метров в секунду.
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