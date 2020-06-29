Алтайская автолюбительница врезалась в столб, уходя от погони. Видео

Девушка-водитель стала участницей ДТП в Камне-на-Оби после того, как отказалась выполнить остановку транспорта по требованию сотрудников Госавтоинспекции.
Видеозапись с места происшествия опубликовала газета "Каменские известия". На ней видно, что автолюбительница отвлеклась, пытаясь что-то объяснить поравнявшемуся с ней экипажу ДПС.
Нескольких секунд оказалось достаточно, чтобы автомобиль зацепил ближайший столб. Машина получила повреждения.
Ранее amic.ru писал, что лишенный прав пьяный водитель устроил ДТП в Горном Алтае. В аварии пострадала его пассажирка.
Комментарии
красиво приехала. Ещё прав лишат за не подчинение.
Беспредел.. Едет чел ничего не нарушает. И начинаются погони. Крякалки...
Да пьяная она была, 6 утра в день молодежи.
Погони по дорогам в Камне-на-Оби? Это фантастика.
Вот и видео это ещё раз доказало. Девица даже километра по ул. Ленина не проехала, а уже впечаталась.
Эти девахи не умеют водить, а за руль садятся. Хоть никого не убила. забрать права навсегда и пусть пешком ходит. Руль не по ней.
29.06.2020 08:18
- гость -
"Погони по дорогам в Камне-на-Оби? Это фантастика." !!!!
Даже на видео видно, что она притормаживает...
Коза тупая.
29.06.2020 07:42
- гость -
За неподчинение не лишают прав.