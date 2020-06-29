Виктория Боня получила от государства МРОТ, раздачу которого критиковала

Бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня получила от государства помощь в виде МРОТ. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
"Сегодня мой бухгалтер отправила мне это сообщение: "Я подавала заявление в налоговую на получение субсидии от государства в размере МРОТ 12130", — сказала Боня. При этом она добавила, что не просила сотрудницу подавать заявление.
По словам ведущей, деньги уже поступили на счет и она хочет передать их в нуждающуюся семью.
"От себя и от своего бренда джинсов я готова перевести еще две такие суммы в многодетные семьи, которые сегодня остро нуждаются в деньгах", — добавила Виктория.
Ранее Боня назвала россиян, которые получают МРОТ, алкашами и наркоманами.
Комментарии
2 мроты отдаст-щедро!
29.06.2020 13:54
Гость
Сколько МРОТ ты отдал?
29.06.2020 14:27
- гость -
Боне?
У меня производство стояло неделю в оплачиваемом. Что дальше? Вернуть вопрос вам?
я готова перевести еще две такие суммы в многодетные семьи, которые сегодня остро нуждаются в деньгах
Вот молодец. Только заявлений к ней будет много и без справок она может отдать не сильно нуждающимся, а быстро за помощью обращающимся
29.06.2020 14:27
- гость -
Обычно с таким вопросом обращаются ни разу не поделившиеся копейкой.
Тоже готов ей дать МРОТ. Осталось уговорить. Как думаете, есть шанс?
29.06.2020 14:31
Гость
Вопрос лишь в том: "МРОТ давать будешь?" А что у тебя там с производством, это твои личные проблемы. Форс-мажор, есть форс-мажор.