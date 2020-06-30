Сроки — сжатые. Как Барнаул готовится к отопительному сезону-2020

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Активная подготовка к новому отопительному сезону ведется в Барнауле. Работы кипят и на одном из самых загруженных перекрестков города — пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной. Сейчас движение транспорта здесь перекрыто, что создает особые неудобства для водителей. Но специалисты утверждают, что ремонт необходим, ремонт необходим, чтобы обеспечить надёжным теплом и горячей водой в зимние месяцы 11 тысяч жителей микрорайона.

По словам главного инженера "Барнаульской теплосетевой компании" Сергея Климова, тепловые сети на этом участке прослужили городу 50 лет. И откладывать его ремонт дальше было просто нельзя.

"Эта теплотрасса построена в 1969 год. Пришло время менять оборудование в камере теплосети. На этом участке и кабеля связи идут, и водопровод, и тепловые сети, и канализация, все в одном узле завязано. Тяжелейший участок", — говорит Климов.

Всего здесь заменят 445 метров теплосети. Теплоузел занимает весь перекресток. И чтобы полностью не перекрывать проезд водителям, его ремонтируют частями.

Как рассказал Сергей Климов, до 1 июля для движения будет закрыта крайняя правая полоса четной стороны улицы Молодежной, с 1 по 8 июля будут закрыты крайние левые полосы четной и нечетной стороны улицы, с 8 по 15 июля – крайняя правая полоса нечетной стороне улицы. После ремонта благоустройство на этом участке будет полностью восстановлено.

В этом сезоне таких крупных объектов по городу у энергетиков много. Только сейчас в Барнауле ремонтируют 18 объектов теплоснабжения. На пяти из них перекрыто движения транспорта.

"Мы стараемся работу выполнять в максимально сжатые сроки, чтобы это не вредило движению основного пассажиропотока. Также работы выполняем в основном в выходные и в ночное время, когда этот объем возможен именно в эти сжатые сроки", — заместитель председателя комитета по по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации города Барнаула Иван Гармат.

"Всего на территории города в этом году будет модернизировано, капитально отремонтировано и реконструировано порядка 33 километров сетей. На инженерные коммуникации в целом в городе при подготовке к отопительному периоду будет потрачено более 2 миллиардов рублей", — говорит заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Андрей Федоров.

Он добавил, что работы ведутся несмотря на эпидемиологическую обстановку. Правда, гидравлические испытания были перенесены на более поздний срок, а общий период подготовки к зиме в части перекладки трасс был сокращен.

Не теряют времени и к отопительному сезону готовятся и управляющие организации. "На сегодняшний день получено порядка 40% актов готовности на жилищный фонд. Если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, тогда этот показатель составлял порядка 20%", — сказал Федоров.

Чиновники попросили горожан с пониманием отнестись к доставленным неудобствам. Ведь от этих мероприятий будет зависеть надежность прохождения отопительного периода в целом.