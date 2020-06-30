Путин подписал указ подписал указ о призыве пребывающих в запасе

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, военные сборы будут проходить в вооруженных силах России, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности. Документ вступил в силу 29 июня.
Правительству и региональным властям глава государства уже дал поручение обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом запасников.
Напомним, в 2019 году Владимир Путин заявил, что призыв в армию постепенно уходит в прошлое. По его словам, страна движется по направлению к такой тенденции, и на это есть свои причины.
Комментарии
Типа нада помочь царьвирусу, а то чёт затухать стал ага?
Самое время собирать здоровых, трудоспособного возраста мужиков в потешные войска.
Организуют "вторую Волну" на фоне первой. Хотят "девятый вал".
Василий Лебедев-Кумач
"Если завтра война"
Если завтра война, если враг нападет
Если темная сила нагрянет, —
Как один человек, весь советский народ
За любимую Родину встанет.На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Если завтра война,
Если завтра в поход, —
Будь сегодня к походу готов!Если завтра война, — всколыхнется страна
От Кронштадта до Владивостока.
Всколыхнется страна, велика и сильна,
И врага разобьем мы жестоко.Полетит самолет, застрочит пулемет,
Загрохочут могучие танки,
И линкоры пойдут, и пехота пойдет,
И помчатся лихие тачанки.Подымайся народ, собирайся в поход!
Барабаны, сильней барабаньте!
Музыканты, вперед! Запевалы, вперед!
Нашу песню победную гряньте!На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Если завтра война,
Если завтра в поход, —
Будь сегодня к походу готов!
Для многих это будет прям глотком свежего воздуха. После столь длительного и плотного общения с любимыми домочадцамт
В Росгвардии уже и запасники появились ? О,как ...
30.06.2020 09:27
CALIBR
В Росгвардии уже и запасники появились ? О,как ...
Внутренние войска...всегда был приписной состав...
И опять за свой счет, лихо рулит
о как
а самоизоляция????