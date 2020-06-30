Сергея Светлакова с семьей заметили в Горном Алтае

Известного российского актера, продюсера и шоумена Сергея Светлакова с женой и двумя детьми заметили на отдыхе в Республике Алтай, сообщает "Политсибру".
Одной из жительниц Алтайского края удалось сфотографироваться с артистом. Она встретила его на территории природно-оздоровительного комплекса в Майминском районе.
Как ранее писал amic.ru, в этом сезоне на Алтае заметили и других известных артистов. В их числе Андрей Мерзликин и Павел Деревянко. Примечательно, что оба посетили памятник Шукшину в Сростках.
Сергей Светлаков – бывший участник команды КВН "Уральские пельмени". С 2006 по 2012 год снимался в популярном телепроекте "Наша Russia". Был соведущим юмористической программы "Прожекторперисхилтон", снимался в кинотрилогии "Елки", фильмах "Горько", "Джунгли", "Камень". Продюсер и член жюри шоу "Слава богу, ты пришел", ведущий комедийного шоу "Русские не смеются".
Комментарии
Ну осталось только Галустяна встретить и всё.
путин давно здесь
в бункере
царьвирус привезли?
разносят нам заразу....а мы терпим терпим . еще и автографы норовят взять.