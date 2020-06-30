Кроваво красный закат над Барнаулом. Фото с крыши многоэтажки

Фото: amic.ru
Вечером 30 июня барнаульцы наблюдали необычайно красивый закат. Сочетание погодных условий окрасило небо в насыщенный красный оттенок.
Фотокорреспондент amic.ru не упустил возможности поделиться красивыми снимками и для этого даже забрался на крышу многоквартирного дома. Коллекцию дополнили кадры, выполненные и другими сотрудниками редакции.
Ранее amic.ru писал, что жители Сибири полились снимками "кровавого" солнца. Такой оттенок ему придал смог, стоявший из-за лесных пожаров.
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