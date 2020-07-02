Стали известны результаты анализа на коронавирус главы Алтая

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщают "Новости Горного Алтая" со ссылкой на пресс-секретаря руководителя региона Михаила Максимова.
Напомним, что ранее стало известно о выявлении COVID-19 у председателя Госсобрания республики Владимира Тюлентина. После этого Хорохордин сдал тест на коронавирус.
Также анализы сдали члены правительства и сотрудники аппарата, которые находятся в ежедневном контакте с руководителем региона. Положительных результатов не обнаружено.
Как отметил Максимов, Хорохордин соблюдает все меры безопасности, включая ношение маски. В здании правительства ежедневно проводятся необходимые мероприятия, а на входе осуществляется бесконтактная термометрия.
Комментарии
Амик, у вас с русским языком совсем плохо? Как можно сдать отрицательный или положительный тест? Это результат таким может быть, позорники просто