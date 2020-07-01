Спикер госсобрания в Республике Алтай заразился коронавирусом

У председателя госсобрания Республики Алтай Владимира Тюлентина выявили коронавирус. Предположительно, он заразился от своего помощника, пишет ТАСС.
"У спикера положительный результат теста на коронавирус. Он получил вирус по контакту с помощником, который заболел ранее", — рассказал собеседник агенства.
В региональном парламенте эту информацию подтвердить или опровергнуть не смогли. С 30 июня орган работает в удаленном формате.
Тех, кто находился в контакте с помощником спикера, отправили на самоизоляцию.
Напомним, ранее на самоизоляцию ушел губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В его окружении выявили коронавирус.
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