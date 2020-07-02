Центральная избирательная комиссия подвела итоги голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. В Алтайском крае явка составила скромные 49,49%. Это четвертый результат с конца среди всех сибирских регионов. Меньше только в Новосибирской (47,79%), Иркутской (44,19%) и Томской (44,57%) областях.

В то же время Алтайский край оказался среди "передовиков" в СФО по степени одобрения поправок — 71,91%. И пусть до запредельных цифр Кузбасса (87,29%) и Тывы (96,79%) региону далеко, он оставил далеко позади своих географических соседей, в том числе Республику Алтай. Последняя обычно отличалась лоялистским голосованием, однако на этот раз "против" оказалось сразу 32,83% избирателей.

Всего в России в поддержку изменений в Основной закон выступили 77,92% избирателей. Против поправок в Конституцию оказалось 21,26% участников голосования. Явка составила 65%.

Самые протестные муниципалитеты

Всего в крае на момент окончания голосования в списки было внесено 1 814 478 избирателей. Своим правом воспользовались и проголосовали 897 951 житель. При этом досрочно в период с 25 по 30 июня выразили свое мнение 672 340 человек (явка 37,05%). Получается, что в сам день выборов, 1 июля, на участки пришли 225 611 человек (явка 12,44%).

Любопытно, что 11 062 избирателя испортили свои бюллетени, что можно считать косвенным признаком протестного голосования. Еще 154 бюллетеня были вынесены с избирательных участков.

За поправки в Алтайском крае проголосовали в итоге 645 603 избирателя (71,91%), против — 241 132 избирателя (26,86%).Наибольшую поддержку среди муниципалитетов поправки в Основной закон страны получили среди жителей Ключевского (81,96 %), Родинского (81,21 %) и Кытмановского районов (79,21 %).

Менее лояльными оказались жители ЗАТО Сибирский, где 46,84 % проголосовали "против". Также значительный процент противников поправок оказался в Алейске (35,42 %), Белокурихе (32,28 %), Романовском районе (31,93 %) и Новоалтайске (30,92 %).

Взгляд в прошлое

Интересно, что 27 лет назад, 12 декабря 1993 года, когда прошло всенародное голосование по проекту Конституции России, жители Алтайского края при похожей явке оказались настроены куда более критично.

Так, в голосовании по стране участвовало 54,79 % избирателей, из них 58,42 % поддержало новый основной закон, который действует по настоящее время.

В 1993-м для проведения референдума были заготовлены бюллетени со следующей формулировкой: "Принимаете ли Вы Конституцию Российской Федерации?" — "Да" или "Нет".

Интересная деталь: проводимое "всенародное голосование", на котором гражданам предстояло проголосовать за принятие Конституции РФ, официально не называлось "референдумом". Это произошло из-за того, что президент, согласно действовавшему на тот момент законодательству, формально не мог быть инициатором проведения референдума.

Против принятия проекта выступили тогда национальные республики и т.н. "красный пояс", куда входил и Алтайский край. На момент голосования в крае насчитывалось 1,929 млн избирателей. К участкам пришли 1,046 млн человек, то есть явка составила 54,2%. Голоса сторонников и противников Конституции разделились почти поровну: "за" высказались 524 тысячи (или 51,1%), против — почти 500 тысяч человек. Еще 22 тысячи бюллетеней оказались испорченными.В тот день сразу в 17 субъектах РФ Конституцию поддержали менее половины от пришедших на референдум. В Чечне голосование и вовсе не проводилось.