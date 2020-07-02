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Алтайский край вошел в топ регионов Сибири по уровню поддержки поправок в Конституцию

, ИА "Амител"
При этом явка в крае не дотянула и до 50%
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Центральная избирательная комиссия подвела итоги голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. В Алтайском крае явка составила скромные 49,49%. Это четвертый результат с конца среди всех сибирских регионов. Меньше только в Новосибирской (47,79%), Иркутской (44,19%) и Томской (44,57%) областях.

В то же время Алтайский край оказался среди "передовиков" в СФО по степени одобрения поправок — 71,91%. И пусть до запредельных цифр Кузбасса (87,29%) и Тывы (96,79%) региону далеко, он оставил далеко позади своих географических соседей, в том числе Республику Алтай. Последняя обычно отличалась лоялистским голосованием, однако на этот раз "против" оказалось сразу 32,83% избирателей.

Всего в России в поддержку изменений в Основной закон выступили 77,92% избирателей. Против поправок в Конституцию оказалось 21,26% участников голосования. Явка составила 65%.

Самые протестные муниципалитеты

Всего в крае на момент окончания голосования в списки было внесено 1 814 478 избирателей. Своим правом воспользовались и проголосовали 897 951 житель. При этом досрочно в период с 25 по 30 июня выразили свое мнение 672 340 человек (явка 37,05%). Получается, что в сам день выборов, 1 июля, на участки пришли 225 611 человек (явка 12,44%).

Любопытно, что 11 062 избирателя испортили свои бюллетени, что можно считать косвенным признаком протестного голосования. Еще 154 бюллетеня были вынесены с избирательных участков.

За поправки в Алтайском крае проголосовали в итоге 645 603 избирателя (71,91%), против — 241 132 избирателя (26,86%).Наибольшую поддержку среди муниципалитетов поправки в Основной закон страны получили среди жителей Ключевского (81,96 %), Родинского (81,21 %) и Кытмановского районов (79,21 %).

Менее лояльными оказались жители ЗАТО Сибирский, где 46,84 % проголосовали "против". Также значительный процент противников поправок оказался в Алейске (35,42 %), Белокурихе (32,28 %), Романовском районе (31,93 %) и Новоалтайске (30,92 %).

Взгляд в прошлое

Интересно, что 27 лет назад, 12 декабря 1993 года, когда прошло всенародное голосование по проекту Конституции России, жители Алтайского края при похожей явке оказались настроены куда более критично.

Так, в голосовании по стране участвовало 54,79 % избирателей, из них 58,42 % поддержало новый основной закон, который действует по настоящее время.

В 1993-м для проведения референдума были заготовлены бюллетени со следующей формулировкой: "Принимаете ли Вы Конституцию Российской Федерации?" — "Да" или "Нет".

Интересная деталь: проводимое "всенародное голосование", на котором гражданам предстояло проголосовать за принятие Конституции РФ, официально не называлось "референдумом". Это произошло из-за того, что президент, согласно действовавшему на тот момент законодательству, формально не мог быть инициатором проведения референдума.

Против принятия проекта выступили тогда национальные республики и т.н. "красный пояс", куда входил и Алтайский край. На момент голосования в крае насчитывалось 1,929 млн избирателей. К участкам пришли 1,046 млн человек, то есть явка составила 54,2%. Голоса сторонников и противников Конституции разделились почти поровну: "за" высказались 524 тысячи (или 51,1%), против — почти 500 тысяч человек. Еще 22 тысячи бюллетеней оказались испорченными.В тот день сразу в 17 субъектах РФ Конституцию поддержали менее половины от пришедших на референдум. В Чечне голосование и вовсе не проводилось.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

2.07.2020 12:40
Дима

Касплер постарался

2.07.2020 12:41
Потёмкин

"В Алтайском крае явка составила скромные 49,49%. Это четвертый результат с конца среди всех сибирских регионов. Меньше только в Новосибирской (47,79%), Иркутской (44,19%) и Томской (44,57%) областях."(с)

Как мне не сойти с ума? В упомянутой мной ранее передаче "Россия 24",вчера в 21-00 показывали явку избирателей на момент закрытия участков: Алтайский край-41%,Новосибирская обл.-37%,Томская обл-37%.
Может всё-таки обратиться на ул.Суворова? (к Акимовой обращаться бесполезно)

2.07.2020 12:47
- гость -


2.07.2020 12:41
Потёмкин

Да не нужно Вам на Суворова! Ну не может Акимова показать, что проголосовало 4 % в день голосования (37 досрочники, которых по этому голосованию быть не должно!!!).

2.07.2020 12:47
Дима

Куда вы там обратиться хотите?)))

2.07.2020 12:51
- гость -

2.07.2020 12:41
Потёмкин

Чтобы не сойти с ума - не нужно забивать себе голову не нужной информацией. А потом ещё и переживать по этому поводу.
В лес сходите прогуляйтесь, там сейчас здорово

2.07.2020 12:51
- гость -

В то же время Алтайский край оказался среди "передовиков" в СФО по степени одобрения поправок — 71,91%.

хороши "передовики"
если-б был референдум, то в Алтайскои крае он бы не состоялся, так как проголосовало <50%...

2.07.2020 12:53
- гость -

Чё там с почётным званием "Город трудовой доблести" ? Или уже забыли о нём?

2.07.2020 12:55
гость

явка составила скромные 49,49%

Половина бабушек и дедушек на дачах живут, в апреле может сходили бы

2.07.2020 12:56
- гость -

А что, можно было приходить и голосовать против? Как мы поняли, все было решено еще в декабре. Мы не верим в голосование и не верим вообще нашему государству

2.07.2020 12:57
ну вот

Теперь в 2024 голосовать бесполезно. Кого бы ни выбрали, его полномочия будут ограничены Советом Федерации (лично назначенным знаете кем).
Эх люди, получайте то, что заслужили.

2.07.2020 12:58
Потёмкин

2.07.2020 12:47
Дима
Как к кому? К "главному по тарелочкам" конечно!

2.07.2020 13:02
гость

Посмотрел закон о референдуме, ничего там про явку не нашел. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации признает решение принятым на референдуме, если за вопрос референдума проголосовало более половины участников референдума, принявших участие в голосовании. А про явку ничего не сказано

2.07.2020 13:04
Потёмкин

2.07.2020 12:51
- гость -
Был я вчера на природе-не помогает!
(а явка в тот момент (21-00) по стране была 63%)
Может быть вся эта,представленная ранее информация, поможет "неокрепшим умам"?

2.07.2020 13:04
гость

У бедного Трампа полномочия тоже конгрессом ограничены, они ему ничего сделать не дают

2.07.2020 13:07
- гость -

Какой смысл обсуждать эти сказочные цифры? Нарисовали 76 ну и хорошо, хоть 99. Да можно и 146! Главное, что народ проглотил.

2.07.2020 13:09
- гость -

2.07.2020 13:02
гость
А про явку ничего не сказано

ст.80 п.5. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации признает референдум состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины участников референдума, внесенных в списки участников референдума.

Федеральный конституционный закон "О референдуме Российской Федерации"

2.07.2020 13:11
гость

В Совет Федерации от Алтайского края входят два представителя, один от избранного Томенко, другой от избранного Романенко, они и будут теперь ограничивать полномочия президента

2.07.2020 13:14
- гость -

топ нео-диссидентов (по явке) )))

Республика Карелия 46,1%
Алтайский край 49,5%
Камчатский край 44,1%
Хабаровский край 44,2%
Иркутская область 44,2%
Мурманская область 45,2%
Новгородская область 49,3%
Новосибирская область 47,8%
Томская область 44,6%

2.07.2020 13:15
гость

2.07.2020 13:09
- гость -

Все, спасибо, нашел. Я пункт 7 посмотрел, а пятый проскочил

2.07.2020 13:15
- гость -

"Стокгольмский синдром"

2.07.2020 13:17
гость

9 регионов из 85, возможно в них больше бабушек на дачах живут

2.07.2020 13:20
Потёмкин

2.07.2020 13:14
- гость -
Ждать "повышения" Томенко?

2.07.2020 13:27
гость

В Алтайском крае 1,5 % избирателей живут, на явку по России они влияют мало

2.07.2020 13:28
гость

я не стал принимать участие в преступлении.
цифрам не удивлен, так как все прекрасно понимаю
наш народ заслуживает то, что имеем

2.07.2020 13:31
гость

Многие преступники и соучастники не участвовали

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