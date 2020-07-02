46,84% против. Алтайский военный городок выделился "протестным" голосованием

Избирательная комиссия Алтайского края подвела предварительные итоги голосования по вопросу изменения Конституции РФ, которое завершилось 1 июля. В разрезе городов и районов поддержка предложенных поправок местами значительно отличалась от среднестатистической по региону.
Так, ЗАТО Сибирский, в котором проживает большое количество семей военных, неожиданно с огромным отрывом лидирцет по доле противников изменений. Их оказалось 46,84%, в то время как сторонников – 52,11%.
В число муниципальных образований с самой низкой поддержкой также вошли Алейск (35,42% против), Белокуриха (32,28%), Романовский (31,9 %), Поспелихинский (31,52%), Новичихинский (31,6%), Табунский (31,44%) и Угловский (31,19 %) районы, Новоалтайск (30,92 %) и Михаиловский район (30,36%).
Наибольшее число сторонников поправок зафиксировали в Ключевском (81,96%), Родинском (81,21%), Кытмановском (79,21 %), Петропавловском (78,61%), Усть-Пристанском (78,2%), Краснощековском (77,24%) и Залесовском (77,2%) районах.
Среди барнаульцев наименьшая поддержка зафиксирована в Центральном районе (66,36%), а наибольшая – в Ленинском (76,21%).
Как ранее писал amic.ru, в Алтайском крае поддержка изменений в Конституции превысила 71%, а в России – 77%.
Комментарии
Куда замполит смотрел ....
Замполит ушел пока в запой, а потом его расстреляют.
К ним приезжал Романенко? Вот всех и переагитировал.